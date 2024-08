“Lo que le pasa a Venezuela y nosotros callamos, nos puede pasar a nosotros mañana”: alcalde Galán se va de frente contra Petro

“Presidente @petrogustavo, una duda. Veo que está retuiteando a quienes dicen que por opinar se comete un delito. Importante que le aclare al país si usted considera que opinar sobre lo que pasa en Venezuela y lo que uno piensa que Colombia debería hacer frente a una dictadura que se niega a reconocer un resultado electoral es un delito. ¿Es eso lo que usted considera? Porque hasta donde yo sé, en Colombia no existe el delito de opinión” , escribió Galán en X, este domingo 19 de agosto.

En medio de esa polémica, el alcalde Galán lanzó una advertencia en Vicky en Semana . El mandatario dijo que no se puede desconocer la delicada situación por la que están atravesando los ciudadanos venezolanos a manos del régimen de Maduro, recalcando que el día de mañana le podría llegar a pasar a los colombianos.

El alcalde Galán fue enfático en decir que no estaba de acuerdo con que en Venezuela se lleguen a repetir las elecciones presidenciales y pidió que, por el contrario, se respete la decisión de los ciudadanos que eligieron en las urnas a Edmundo González como presidente de ese país, tal como lo revelaron las actas electorales que dieron a conocer desde la oposición.

“No es un buen precedente plantear eso, porque entonces qué puede pasar eventualmente si hay una disputa en una elección donde un sistema confiable dice que hay un 2 % de ventaja. ¿Hay que repetir las elecciones? ¿Hasta cuándo hay que repetirlas? ¿Hasta que el resultado le convenga a quién? eso no tiene sentido. Yo respeto la posición del Gobierno nacional pero no la comparto y creo que el Gobierno debería tener una posición más activa que busque garantizar que se respete la voluntad popular”, dijo Galán en Vicky en Semana.

Acto seguido, Galán manifestó que el silencio cómplice del Gobierno colombiano frente a las acciones por parte de la dictadura de Maduro no estaba bien y, que por el contrario, callar podría llevar a que el día de mañana a los colombianos les termine pasando lo mismo.

“Lo que le pasa a los vecinos y nosotros callamos, nos puede pasar a nosotros mañana y eso no se puede permitir (...) una situación similar donde hay un resultado electoral que no se respeta, por ejemplo; que no se respeta y que se pide que se repitan elecciones cuando hay instancias independientes que dicen que el resultado que ha sido anunciado por estas es el que refleja la voluntad popular, en este caso que ganó la oposición”, señaló puntualmente el alcalde Galán, quien dijo que él tenía derecho a opinar.