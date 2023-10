“Petro se quitó la máscara porque los comunistas se quitan la propaganda cuando llegan al poder”: María Fernanda Cabal

En medio de la crisis en Medio Oriente, el mandatario colombiano advirtió a través de su cuenta en X: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”.

“Porque no sabemos si ahí de pronto hubo respaldo en la elección de Petro. La elección de Petro adolece de transparencia en los montos de dinero que tienen un límite. Si a Petro no le va a pasar nada y no va a haber ningún castigo, pues de ahora en adelante cualquiera puede recibir dinero de donde se le dé la gana y no va a haber límites, ni castigos”, agregó la senadora del uribismo.