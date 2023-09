“Puede haber un millón de marchas, pero las reformas no se aprueban con presiones, sino con rigor técnico”

El pasado miércoles 27 de septiembre, se llevaron a cabo las movilizaciones convocadas e impulsadas por el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta dinámica ya se ha tornado habitual y busca demostrar en las calles el apoyo popular a los proyectos presentados desde el Ejecutivo.

A propósito de las recientes marchas, el exministro José Manuel Restrepo dio su opinión en el espacio de Vicky en Semana. Si bien precisó que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, comentó que el Congreso debe analizar y tomar decisiones sobre las reformas basándose en otros elementos de mayor relevancia.

En primera instancia, el exjefe de la cartera de Hacienda manifestó: “No podemos hacer del populismo, del activismo y de la ideología el camino para presionar las reformas en el Congreso de la República”.

“Puede haber un millón doscientas mil marchas, y eso no debe importar en la discusión en el Congreso de la República. El Congreso debe decidir esas reformas con un rigor y criterio técnico. ¿Le conviene al país?, ¿de qué manera le conviene?, y ¿qué ajustes necesita para que le convenga al país?”, enfatizó Restrepo.

A renglón seguido, se refirió a las marchas convocadas por el Gobierno nacional para, precisamente, buscar que el apoyo popular se haga presente en las calles.

“Cualquier marcha es legítima. Lo que no creo es que la marcha defina o deba definir si viene una reforma o no. Es decir, las reformas no deberían darse por presión de una marcha, sea del Gobierno o de la oposición, da lo mismo. Lo que debería primar siempre es el rigor de lo técnico”, aseveró.

Movilizaciones del 27 de septiembre en apoyo al Gobierno Petro. | Foto: Esteban Vega La Rotta

“La reforma laboral, como está concebida hoy, no es positiva para generar ni formalizar empleo”

En línea con las reformas presentadas por el Gobierno Petro, que son discutidas en el Congreso, el exministro Restrepo hizo un análisis general sobre el proyecto que busca reformar el régimen laboral en el país.

“A mí me parece que, como está concebida hoy, la reforma laboral no es positiva para generar empleo ni para la formalización del empleo. Yo siempre he creído que la reforma laboral tiene que ser un instrumento para generar varias cosas: más empleo, más formalización, dignificar a los trabajadores y elevar su productividad. Se está dignificando a algunos trabajadores y la última propuesta de reforma laboral tiene un camino para dignificar especialmente los sectores de APPS, eso es positivo. Pero me parece que tiene, por el otro lado, unos temas negativos. Es como si sufriera ese proyecto de ley de reforma laboral de algo que yo llamaría bipolaridad”, sintetizó.

Para desarrollar su idea, el exministro Restrepo detalló que, por una lado, la reforma laboral tiene elementos innovadores como lo citado de las APPS, pero, por el otro, “fortalece excesivamente el contrato a término indefinido, como si el mundo de hoy fuera por contratos a términos indefinidos. Ya no es así, los jóvenes ya no están en una empresa eternamente, los jóvenes van cambiando”.

“De la misma manera, me parece que inflexibiliza el mercado laboral y hace muy costosas las desvinculaciones de trabajadores, cuando se dan normalmente en un escenario de un mercado laboral moderno. Me parece que protege en exceso el empleo y no tanto lo que debería proteger, que es el ingreso de los trabajadores y al trabajador mismo”, redondeó el exministro en el espacio de Vicky en Semana.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. | Foto: Colprensa

“Un escenario agridulce”

José Manuel Restrepo también calificó la gestión que ha hecho el Gobierno Petro en materia económica. De acuerdo con su evaluación, se ha desarrollado un escenario agridulce: “dulce porque se ha avanzado en el ajuste fiscal; porque a pesar de que el crecimiento es bajo, la desaceleración lleva en el primer semestre entre 1,6 y 1,7 % de crecimiento -lo cual sigue siendo positivo-; dulce porque mejora el empleo; dulce porque sigue llegando la inversión extranjera directa; y dulce porque ya se le quebró el espinazo a la inflación”.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Cortesía Presidencia

“Agrio porque los motores del crecimiento están apagados; la inversión privada en el último trimestre cayó en 24 %; agrio porque el motor de crecimiento de las exportaciones lleva ocho meses apagado; agrio porque los sectores clave que generan empleo y dinámica económica -como el comercio y la industria- están teniendo un mal desempeñó (...)”, complementó.