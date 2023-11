Sara Uribe revela por qué vendió su carro en medio de la crisis de su madre: “la vida no se trata de sobrevivir, se trata de vivirla”

Sara Uribe, modelo colombiana, habló con ‘Vicky en SEMANA’. Lo hizo para hablar de la crisis que vive en familia por cuenta de la adicción de su madre a los medicamentos.

“Es olvidarse del mundo, es montarse en esa nube voladora donde todas esas pastillas te llevan a salirte del mundo, donde solo quieres eso y ya, donde se te van los dolores, donde no reconoces ni siquiera a tus hijos, donde no sabes lo que estás hablando, donde la lengua te pesa, donde la oxigenación se te va, la respiración te falta, donde tus labios son morados, donde tus manos tiemblan, donde tus pasos no dan y te puedes caer. Hace un mes se me cayó, se me quebró la mano, le tuvieron que poner platinas”, expresó Sara Uribe en el espacio de Vicky en SEMANA.

“Hasta ese punto llegamos nosotros como hijos, como familia. (...) Cuando está desesperada y su fortaleza se acaba y sus momentos de lucidez le dan para llamarme es a pedirme más droga: ‘Hija, por favor, cómprame que ya me dio más gripa. Hija, por favor, es que ya me está doliendo una uña’”, agregó.

Vea la entrevista completa con Sara Uribe:

Durante la entrevista, Sara Uribe aseguró, incluso, que si su madre sigue así es mejor que Dios se acuerde de ella. “Es verdad, no está haciendo nada malo, según ella. Ella quiere dormir, pero yo le digo a Dios: acordate de ella, si ella no quiere estar acá, acordate, pero no me la pongás a sufrir más. Es un sufrimiento para ella, pero también es un sufrimiento para toda la familia”, expresó Sara Uribe.

“No hay una conversación diferente. En sus pocos momentos de lucidez hay que cogerla y aprovecharla. A veces le da la desesperación y nos puede tratar mal, nos puede decir cosas que ya uno se acostumbra porque está enferma y hay que entender, pero uno también se cansa de esos maltratos”, agregó.

Durante la entrevista, Sara Uribe fue consultada respecto a por qué quiere que Dios se acuerde de su madre. Al respecto, dijo que ella, incluso, llegó a vender su carro para tener más recursos económicos para su atención, pero siente que su madre no quiere vivir.

“Empieza ese cansancio y uno siente que se está consumiendo, que ya no hay nada más que hacer. Pasar noches en vela en una clínica. Los médicos y las mismas clínicas lo saben. Esto yo nunca lo monto (en redes sociales), pero yo soy la que pasa las noches en vela en la clínica, la que tengo que trabajar más para pagar enfermera. Hace poquito yo vendí el carro porque yo quería la mejor clínica para mi mamá, los mejores especialistas, que no le faltara absolutamente nada a mi mamá”, aseveró.

Sin embargo, insistió, en que ella como hija acusa cansancio aunque siga luchando por su madre. “Eso no es vida porque la vida no se trata de sobrevivir, se trata de vivirla”, acentuó.

“Me ha tocado rebuscármela a diario. Tuve que internar a mi mamá en una clínica que no es económica, no es asequible para muchas personas. Por día podía costar entre un millón y 1.500.000 con los medicamentos, el equipo complementario (...). Yo la tuve casi tres meses allí. No siempre es ‘vaya intérnela, pero haga algo’. Hay corazones muy débiles, hay cuerpos que no sostienen una carga como esa”, continuó Sara Uribe en su relato.