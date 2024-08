“Tantas cosas que hacer y se dedica a envenenar el alma”, le dicen al aire al presidente Petro por sus constantes peleas en X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló en Vicky en Semana. Durante la entrevista, el mandatario se refirió a sus ochos meses de gestión, ahora que regresó al cargo tras ser candidato presidencial, y llamó la atención por la insistencia del presidente Gustavo Petro de estar mencionándolo en la red social X.

Gutiérrez dijo que una de las arremetidas del presidente Gustavo Petro en su contra obedeció a su reclamo público por el nombramiento de Jorge Carrillo, exgerente de EPM (Empresas Públicas de Medellín) como presidente de ISA, compañía que opera en los negocios de energía eléctrica, también de Medellín.

Vea la entrevista completa con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

“Le incomodó mucho al gobierno y directamente al presidente se le notó, que me dedicó todo un puente a través de la red social. Tantas cosas buenas que hay que hacer en un puente y se dedica a envenenar el alma”, aseguró el alcalde de Medellín durante la entrevista con SEMANA. “Él se despierta a veces pensando en mí, me dedica no sé cuántos Twitter (sic)”, agregó el alcalde de Medellín.

“Si Antioquia resiste, Colombia se salva, y vamos a seguir resistiendo; yo seguiré insistiendo en proyectos, vamos a seguir opinando”, agregó Gutiérrez al señalar que “lo de ISA es muy delicado... A la mayoría de los que se robaron a Medellín los tienen en altos cargos a nivel nacional, eligieron la corrupción como forma de gobierno. El país tiene que saber lo que le puede pasar a ISA”.

“Dejó a EPM desfinanciada en cinco billones de pesos para estos cuatro años para los proyectos estratégicos, hay graves denuncias de corrupción alrededor de lo que hicieron con Afinia y habrían pactado ocho millones de dólares con el anterior alcalde y un expolítico corrupto de Bello donde el testigo me contó cómo fue eso”, aseguró Gutiérrez.

“Ocho millones para cambiar a la gerente en Afinia para que tuvieran otra persona para el direccionamiento de los contratos, como lo denunció el testigo. ¿Y el testigo por qué lo sabe? Porque fue el que armó toda esta trama, ese entramado corrupto. ¿Y por qué denunció? Porque lo tumbaron”, agregó.

Bajo estos contextos de enfrentamientos, Gutiérrez invitó al presidente Petro a que trabaje de la mano de los alcaldes y gobernadores del país para se puedan cumplir de manera más fácil las metas del Plan Nacional de Desarrollo. “Si no quieren ayudar, que no pongan el palo en la rueda. Y por ahí dicen que hay gente que ‘ni rajan, ni prestan el hacha’. Yo inclusive daría un mensaje al Gobierno nacional. Nosotros aquí todo el día estamos bajo ataque: Antioquia y Medellín bajo ataque del Gobierno nacional. Yo le diría al presidente Gustavo Petro: oiga, usted no cree, presidente, que es más fácil cumplir las metas del Plan de Desarrollo Nacional con los alcaldes y gobernadores, que andar todo el día peleando y buscando pleito”, dijo Gutiérrez.