Descubre tu mejor versión con este ejercicio

En EficienteMENTE, la coach de mindfulness Ángela Losada comparte un ejercicio de autoconocimiento, basado en la psicología positiva, con el cual podrás reconectar con tus fortalezas y dejar de ver sólo lo negativo en ti mismo. Contactar a tus amigos más cercanos y hacerles una simple pregunta logrará que te veas de otra manera y te ayudará a saber cuales son aquellos aspectos positivos de tu personalidad que te hacen único(a).

¿Qué es la psicología positiva?

Esta rama de la psicología estudia los procesos y condiciones que crean experiencias positivas, el fomento de los rasgos positivos y sus efectos en la salud mental y general de las personas. En otras palabras, la psicología positiva es aquella que estudia cómo un ambiente y una mentalidad positivos pueden afectar el estilo de vida de la población.

La actividad que propone Ángela Losada tiene bases en estudios generados bajo esta sombrilla de conocimiento que fomenta los pensamientos positivos sobre sí mismos. De hecho, el estudio The added value of the positive: A literature review of positive psychology interventions in organizations, publicado por el European Journal of Work and Organizational Psychology, demostró que este tipo de ejercicios es beneficioso para reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión, lo cual repercute en todos los ámbitos de la vida.

¿Quién es Ángela Losada?

Ángela Losada es antropóloga de la Universidad de la Sorbona y cuenta con una trayectoria como especialista en manejo de conflicto, maestra de meditación, yoga y mindfulness, y actriz. Con su emprendimiento, Uplift, busca que las personas alcancen todo su potencial. Ha trabajado con más de 30.000 personas y organizaciones privadas.

