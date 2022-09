¿Cuál es la mejor dieta para la belleza y la salud?

En este episodio de EstéticaMENTE, la doctora especialista en medicina estética Alexandra Rada explica cuál, es la mejor dieta que se puede tener para conservar la belleza y amplificarla. Descubra este conjunto de hábitos alimenticios que ella llama ‘volver a lo natural’ en este video.

La dieta ancestral

El régimen que propone Alexandra tiene como guía la dieta ancestral. En esta se reduce el consumo de productos ultraprocesados y se intenta acercar lo más posible a la dieta que tenían los humanos antes de la llegada de la industrialización alimentaria. La carne animal, las frutas, las legumbres, los aceites vegetales, entre otros, son los alimentos que forman la base de una dieta basada en la alimentación ancestral.

Esto, según estudios publicados por las revistas especializadas Journal of Internal Medicine, Journal of Diabetes Science and Technology y Journal of the American Heart Association, tiene efectos inmediatos en la salud de las personas. Los beneficios incluyen desde un mejoramiento de la presión arterial y la sensibilidad a la insulina, hasta reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también a tener una pérdida de peso efectiva.

Aprenda más en EstéticaMENTE, el programa semanal donde la doctora Alexandra Rada compartirá sus consejos basados en la ciencia para mejorar la calidad de vida y potenciar la belleza.

¿Quién es Alexandra Rada?

La doctora Alexandra Rada cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina estética. Su objetivo es proporcionar tratamientos estéticos personalizados basados en el bienestar físico, emocional y espiritual de cada paciente. Bajo este propósito, Alexandra y su esposo, Sergio Rada, dirigen su propia IPS, que cuenta con sedes en diferentes ciudades de Colombia y se ha caracterizado por ser pionera en tratamientos estéticos de rejuvenecimiento facial y pérdida de peso.

