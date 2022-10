Cinco tips para enseñarles a los niños a ser ordenados

¿No sabes cómo enseñarle a tu hijo a ser ordenado? Este video es para ti. En este episodio de La Magia del Orden podrás descubrir cinco tips para inculcarles buenos hábitos. Lina Fajardo, experta en organización, asegura que con estos consejos los niños aprenderán a mantener ordenados sus juguetes y a seguir una rutina diaria.

¿Por qué es importante enseñarles a los niños sobre el orden?

Además de conseguir una casa con todos sus espacios ordenados, inculcarles el sentido de la organización a los niños también tiene un efecto en sus capacidades de aprendizaje. Según la fundación Understood, los niños necesitan habilidades de organización para ser capaces de recuperar información y utilizarla de manera eficaz.

De acuerdo a la misma fuente, las habilidades de orden pueden ser útiles para que los niños aprendan el alfabeto, a escribir e incluso matemáticas. Esto se debe a que cada una de estas áreas responde a un orden predeterminado y a cadenas lógicas. Es decir que pensar y actuar ordenadamente favorece la comprensión tanto de las fórmulas como de las palabras. Además, el orden puede ser útil a la hora de hacer una planificación mental, habilidad necesaria para seguir órdenes y solucionar problemas.

Mira este video y descubre cómo inculcarles hábitos de organización a los niños con los consejos de Lina Fajardo. La Magia del Orden es un programa semanal en el que encontrarás muchos más consejos de Lina Fajardo para seguir organizando tu hogar.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

