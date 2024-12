La presidenta país de On Net Fibra Colombia insiste en que uno de los retos del país para 2025 no es solo cosa de conectar más, sino también mejor, “porque si tú tienes un mal acceso a Internet, tienes una mala experiencia, no consultas nada, no vas a conseguir la información”. Para ella, “poner internet al servicio de las de las comunidades” no es solo una buena intención, y recuerda que es algo “para que la gente estudie, trabaje, se forme”.