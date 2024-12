“Si en febrero me hubieran dicho: ‘¿Si a ti todos los clientes te llaman y te dicen que te van a cortar el fee (tarifa) al 50% lo aceptarías?’. Yo hubiera dicho no, estás loca. Pues mis clientes me llamaron a decir ‘mira, tenemos que quitarte el 20, el 30, el 40 o 50% del fee, pero sigamos adelante’ y lo hicimos. Conversaciones difíciles con colaboradores, porque a su vez nosotros tuvimos que cortar salarios y esa no es una conversación fácil”, relata.