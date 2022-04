Receta de patillazo: una bebida refrescante

Esta receta de ‘Los niños Cocinan’ es para hacer patillazo, una bebida típica de la costa Caribe colombiana, que combina el dulce de la patilla con el cítrico del limón. Esta bebida refrescante y llena de color es ideal para que los niños empiecen su aventura gastronómica.

Verde por fuera, roja por dentro…

La sandía, también conocida como patilla o melón de agua, es un fruto de gran tamaño cuyo origen se remonta al Antiguo Egipto, específicamente en las orillas del Nilo. De hecho, en un estudio publicado en el 2021 por Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se descubrió que el melón de Kordofán, una provincia sudanés, es el primo más cercano, en cuanto a genética, de esta dulce fruta que se conoce hoy en día. Por esto se cree que las orillas del río Nilo fueron su origen y, de ahí, fue llevada hasta la India e Irán para luego ser introducida por los musulmanes a Europa. Hoy en día esta fruta es cultivada en casi todos los continentes y su principal productor es China.

Cinco datos curiosos de la sandía

Entre sus nombres se encuentran: patilla, melón de agua, melón y melancia.

Hay al menos tres tumbas del antiguo Egipto en las cuales se pueden encontrar jeroglíficos que muestran un fruto redondo de gran tamaño. Se cree que este es el antepasado que dio vida a la sandía dulce.

Hay al menos 50 variedades de patillas en el mundo. Con y sin semillas, alargadas y redondas, desde rosas hasta amarillas, hay sandías para cualquier ocasión.

El porcentaje de agua que posee la sandía es mayor al 90%, es decir que su consumo aporta un bajo nivel calórico.

La sandía aporta vitamina C, licopeno, citrulina, betacaroteno y compuestos fenólicos que ayudan a mantener la salud de la piel, los ojos, el sistema inmune y tienen efectos antioxidantes.

La receta para una jarra de patillazo

Ingredientes

4 tazas de patilla en trozos grandes

2 tazas de patilla en trozos pequeños

½ taza de agua

1 cucharada de azúcar (o el endulzante de preferencia)

Zumo de 4 limones

1 taza de hielo

Utensilios

Licuadora

Preparación

Primero, se licúa la patilla cortada en trozos grandes junto al agua, el azúcar, el zumo de limón y el hielo. Una vez todos los ingredientes estén integrados y con una textura de frappé, se sirven con la patilla cortada en trozos pequeños en cada vaso. Se puede decorar con una rodaja de limón o un trozo de patilla.

¿Quién es Juliana Orozco?

A pesar de no ser chef de formación, Juliana Orozco ha dedicado su vida a la culinaria. Esta administradora de empresas es cofundadora de la pastelería y chocolatería Ixcacau y, en el 2020, publicó su primer libro de recetas: Me sabe a familia. En su Instagram (@mesabeafamilia) cuenta con más de 12.000 seguidores con los cuales comparte su afición por la herencia culinaria y por consentir a los que más quiere a través de las recetas. Su estilo culinario se centra en la creatividad y sencillez para que la labor diaria de alimentar a la familia sea una experiencia gratificante y sencilla.

