Maguie Cangueiro, la capacidad de cambio es su fortaleza

Acababa de convertirse en madre por primera vez cuando aceptó el reto de mudarse a Colombia para liderar el clúster de vacunas de Sanofi para la región Andina, Centroamérica y el Caribe (COPAC). La decisión sorprendió a muchos, dado el momento de vida en el que se encontraba. “Siempre he estado abierta al cambio y a los riesgos.

En lo desconocido veo desarrollo”, responde. Asumió la propuesta de la multinacional francesa como una oportunidad de crecimiento, y de ofrecerle a su hija la posibilidad de vivir en una cultura distinta. “Creo que, en el futuro, eso puede ser una gran ventaja para ella”. Lo sabe por experiencia propia: sus padres son portugueses, pero ella vivió, estudió y trabajó entre Francia y Portugal. Esa alternancia marcó su carácter. “Crecí entre lenguas, valores y formas distintas de relacionarme. Esa experiencia me formó: de Francia adquirí una visión estructurada y analítica; de Portugal, una calidez relacional y cercanía emocional. Esa combinación me dio una mentalidad abierta y capacidad de adaptación”.

En 2015 entró a Sanofi. Trabajó en Portugal y España, y en 2023 ya dirigía desde Lyon las operaciones comerciales en Europa, Japón y el Golfo Pérsico. Su llegada a Colombia como responsable de vacunas en 21 países de la región representa para ella el cumplimiento de un sueño. “Sentía que había llegado el momento de salir de Europa y enfrentar un reto en una región con realidades diferentes. América Latina siempre me había despertado un interés especial. Vivir aquí es un deseo profundo de conectar con nuevas formas de ver el mundo”. No obstante, reconoce que es uno de los mayores desafíos que ha asumido: “Mudarse de ciudad es difícil, pero moverse de continente es otra historia. Soy muy cercana a mis amigos y a mi familia, y aquí llegué sin conocer a nadie. Además, mi esposo no hablaba el idioma”.