Proteger desde el primer día: el paso para cuidar a los recién nacidos

Colombia ha logrado avances importantes en la inmunización infantil, aunque aún existen diferencias entre zonas rurales y urbanas. Según el Observatorio de Salud Pública de la Universidad de los Andes, el 23 por ciento de los recién nacidos en áreas rurales con baja densidad de población no recibe la vacuna contra la hepatitis B en las primeras 24 horas, frente al 7 por ciento en zonas urbanas, lo que muestra oportunidades para seguir fortaleciendo el acceso a la inmunización. En línea con este propósito, la biofarmacéutica Sanofi reafirma su compromiso de que ningún niño pierda la oportunidad de protegerse contra enfermedades prevenibles mediante la inmunización.

Según la guía técnica del Programa Ampliado de Inmunización, el PAI, la importancia de vacunar desde las primeras horas de vida es contundente. El sistema inmune de los recién nacidos está inmaduro y los expone a infecciones que pueden transmitirse durante el parto o en el entorno inmediato. Iniciar los esquemas a tiempo reduce el riesgo de enfermedades graves como hepatitis B, tuberculosis y poliomielitis. Cada día de retraso abre una ventana de vulnerabilidad que incrementa riesgos y debilita la efectividad de los programas de salud pública.

La inmadurez del sistema inmune, la transferencia limitada de anticuerpos maternos y las características anatómicas de los neonatos explican su alta vulnerabilidad; el riesgo es mayor entre prematuros y niños con cardiopatías congénitas o inmunodeficiencias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que, después del acceso al agua potable, la vacunación es la medida más costo-efectiva en salud pública. Aplicar las vacunas en el nacimiento, especialmente la dosis contra hepatitis B, previene enfermedades crónicas, hospitalizaciones y tratamientos de alto costo. Invertir en inmunización temprana se traduce en vidas salvadas, menor presión sobre los hospitales y un retorno sanitario y económico significativo para los países.

Innovación que transforma la inmunización de los colombianos

Desde hace cerca de 30 años, Sanofi Colombia ha sido un aliado clave del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) al contribuir a ampliar el acceso universal a las vacunas y a proteger la salud de millones de personas. Su labor se basa en el propósito de perseguir los milagros de la ciencia para mejorar la vida de las personas para generar beneficios tangibles mediante soluciones innovadoras, fortalecer las capacidades del sistema de salud y acompañar al Gobierno en la implementación de políticas públicas que promuevan una inmunización oportuna y equitativa.

Las cifras muestran un panorama mixto. La cobertura de vacunación contra la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida alcanza el 89,4 por ciento a nivel nacional, aún por debajo de la meta del 95 por ciento, mientras que la BCG registra un 98,9 por ciento en zonas con probable circulación del virus, aunque con diferencias entre territorios. Estas brechas hacen que muchos recién nacidos inicien su proceso de crecimiento sin la protección necesaria.

Un paso importante hacia la modernización del esquema de inmunización fue la incorporación, desde septiembre de 2025, de la vacuna hexavalente acelular para bebés con peso menor a 1.500 gramos. Esta vacuna protege contra seis enfermedades —difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b—, mejora la tolerancia y reduce el número de inyecciones, lo que favorece el cumplimiento del esquema. El reto sigue siendo garantizar que esta tecnología esté disponible de forma equitativa, cerrar brechas de acceso y asegurar que la modernización del calendario de inmunización beneficie a todos los bebés.

Los recién nacidos también enfrentan amenazas respiratorias significativas, como el virus sincitial respiratorio (VSR), responsable de un alto porcentaje de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda en lactantes y de ingresos a unidades de cuidado intensivo. La propuesta de valor de Sanofi se centra en proteger a los más vulnerables mediante soluciones innovadoras que fortalezcan la inmunización neonatal y actúen como aliados estratégicos de la salud pública para reducir riesgos y complicaciones asociadas con infecciones respiratorias desde el primer día de vida.