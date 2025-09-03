Suscribirse
Su pasión es la gerencia. Estudió Administración en Mercadeo y Logística e hizo una especialización en Gerencia Estratégica y un mini-MBA en Estados Unidos.

Mónica Delgado: ‘Las obras no paran’

Formada en una familia con más de 30 años en la construcción, esta administradora genera 130 empleos y defiende la importancia de su sector para la buena marcha de la economía.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025

“No heredé una empresa, me tocó construirla desde cero”, subraya. Sus padres sí fundaron una, enfocada en servicios de hidráulica, gas, electricidad y redes contra incendios, que marcó el inicio de una trayectoria familiar de más de 30 años en el sector de la construcción. Sin embargo, se vieron obligados a cerrarla.

Delgado, que trabajó allí como directora de Ventas al Detal y Mercadeo, fue resiliente. Propuso renovar el negocio y en 2015 abrió Fluidpack, mucho más enfocada en la eficiencia (‘construir redes en menor tiempo y al menor costo’) y que, además de todo lo que hacía la compañía familiar, fabrica maquinaria e importa y distribuye suministros de protección contra las llamas. Desde entonces, reconoce la importancia de innovar. Se fue a México y aprendió marketing digital, generó una red de aliados, fortaleció el respaldo a los contratistas, hizo webinars y generó contenido de valor. Hoy tiene clientes del tamaño de Colpatria, Marval y Bolívar.

Su pasión es la gerencia. Estudió Administración en Mercadeo y Logística e hizo una especialización en Gerencia Estratégica y un mini-MBA en Estados Unidos. Desde hace 17 años trabaja de la mano con el Sena para promover capacitaciones, cursos y certificaciones que masifiquen el conocimiento en el área de la construcción.

En 2023, ella y su esposo crearon IQD Group, que se dedica a la gestión de proyectos y sistemas de eficiencia energética. Mediante soluciones fotovoltaicas, como neveras que operan con energía solar, buscan impactar a las comunidades rurales, evitar sobrecostos y reducir el impacto ambiental de la actividad humana.

“Las obras no paran” es su mantra. Si la construcción se detiene, se puede ver afectada la cadena de producción, advierte, por lo cual mantener esta actividad es fundamental para la economía del país. “Que nuestras operaciones sean eficientes requiere una unión de esfuerzos y talentos. Sin empresa, no hay empleo”, sentencia. Hoy, sus compañías generan 130 puestos de trabajo (directos e indirectos).

El escritor Robin Sharma impactó su vida. Sus libros le han ayudado a ser consciente de la influencia de lo laboral sobre la vida personal, y de la manera en que puede encontrar un balance entre ambos aspectos. Ocasionalmente practica la meditación. Para ella es fundamental que el bienestar y la armonía fluyan en su entorno. “No me gusta el conflicto y soy supertranquila. Como mamá soy alegre y me gozo lo que hago. Me gusta que haya música y alegría en la casa”, dice con una sonrisa.

Fluidpack | Sector: Construcción | Fundado en 2015 en Barranquilla.

Videos relacionados

Para ella, el liderazgo sostenible nace del equilibrio entre el conocimiento técnico y el bienestar interior, una combinación que se debe aplicar en el trabajo y en los vínculos cotidianos.
icon video play
Durante la pandemia lideró la estrategia de la plataforma de solidaridad Colombia Cuida Colombia, y es la creadora de El Avispero, iniciativa de activismo cívico que agrupa a más de 150.000 personas.
icon video play
Cree que es importante dejar un legado que no se sostenga en un apellido, sino en los valores empresariales.
icon video play
Economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Finanzas y Mercado de Capitales de la Universidad de La Sabana, suma 19 años de experiencia en alta dirección.
icon video play
Cree que la clave del éxito está en apostar por la innovación con propósito y por un liderazgo con sentido humano, “visto no desde una meta individual, sino como una construcción compartida”.
icon video play
Acreditada por la International Coach Federation (ICF) como professional certified coach y reconocida como master coach por la Ficop, impulsa metodologías propias, como el Método R-E, y ofrece una serie de laboratorios y masterminds para coaches en evolución.
icon video play
Dedica parte de su tiempo a apoyar fundaciones que buscan el bienestar de perros y gatos.
icon video play
Han atendido a más de 170 clientes en cinco años, entre ellos Grupo Cristal, Casio, Punto Blanco, Agua Bendita, L’Occitane y Sempertex.
icon video play
Más allá del impacto económico que genera, Gómez resalta el “propósito altruista” que alienta su actividad empresarial.
icon video play
Su iniciativa más reciente es Kahu, un espacio de 6.000 metros cuadrados en Chía, Cundinamarca. Allí ofrece servicios de guardería y entrenamiento para mascotas, así como refugio para animales rescatados en busca de adopción.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.