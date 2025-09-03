Mónica Delgado: ‘Las obras no paran’

“No heredé una empresa, me tocó construirla desde cero”, subraya. Sus padres sí fundaron una, enfocada en servicios de hidráulica, gas, electricidad y redes contra incendios, que marcó el inicio de una trayectoria familiar de más de 30 años en el sector de la construcción. Sin embargo, se vieron obligados a cerrarla.

Delgado, que trabajó allí como directora de Ventas al Detal y Mercadeo, fue resiliente. Propuso renovar el negocio y en 2015 abrió Fluidpack, mucho más enfocada en la eficiencia (‘construir redes en menor tiempo y al menor costo’) y que, además de todo lo que hacía la compañía familiar, fabrica maquinaria e importa y distribuye suministros de protección contra las llamas. Desde entonces, reconoce la importancia de innovar. Se fue a México y aprendió marketing digital, generó una red de aliados, fortaleció el respaldo a los contratistas, hizo webinars y generó contenido de valor. Hoy tiene clientes del tamaño de Colpatria, Marval y Bolívar.

Su pasión es la gerencia. Estudió Administración en Mercadeo y Logística e hizo una especialización en Gerencia Estratégica y un mini-MBA en Estados Unidos. Desde hace 17 años trabaja de la mano con el Sena para promover capacitaciones, cursos y certificaciones que masifiquen el conocimiento en el área de la construcción.

En 2023, ella y su esposo crearon IQD Group, que se dedica a la gestión de proyectos y sistemas de eficiencia energética. Mediante soluciones fotovoltaicas, como neveras que operan con energía solar, buscan impactar a las comunidades rurales, evitar sobrecostos y reducir el impacto ambiental de la actividad humana.

“Las obras no paran” es su mantra. Si la construcción se detiene, se puede ver afectada la cadena de producción, advierte, por lo cual mantener esta actividad es fundamental para la economía del país. “Que nuestras operaciones sean eficientes requiere una unión de esfuerzos y talentos. Sin empresa, no hay empleo”, sentencia. Hoy, sus compañías generan 130 puestos de trabajo (directos e indirectos).

El escritor Robin Sharma impactó su vida. Sus libros le han ayudado a ser consciente de la influencia de lo laboral sobre la vida personal, y de la manera en que puede encontrar un balance entre ambos aspectos. Ocasionalmente practica la meditación. Para ella es fundamental que el bienestar y la armonía fluyan en su entorno. “No me gusta el conflicto y soy supertranquila. Como mamá soy alegre y me gozo lo que hago. Me gusta que haya música y alegría en la casa”, dice con una sonrisa.