Más de 40 toneladas de residuos ha recogido Droguerías Colsubsidio. Así funciona su estrategia de sostenibilidad

M.I.B.: Cuando uno tiene en cuenta los diferentes grupos de interés, las necesidades y expectativas se da cuenta de que las personas no solamente están buscando un producto o un servicio, cada vez quieren que las empresas estemos comprometidas y garanticemos cuidado, bienestar y salud. En nuestro caso el propósito es poder llegar mucho más allá con la responsabilidad que implica la comercialización. ¿Qué sacamos con tener disponibles productos en el mercado si las personas no tienen la manera de acceder a ellos? ¿O con tener un producto que no tiene la posibilidad de ser reutilizado y va a terminar afectando el medio ambiente?