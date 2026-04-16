Científicos descubren que peces de aguas rápidas pueden escalar cascadas verticales

Miles de individuos de una pequeña especie de pez han sido observados escalando una cascada vertical de 15 metros en la República Democrática del Congo, un comportamiento que ilustra la capacidad de los animales para adaptarse a entornos extremos.

Los investigadores documentaron cómo el Parakneria thysi –conocido como pez orejón– trepa las cataratas Luvilombo, en la cuenca alta del Congo, durante las inundaciones estacionales de finales de la temporada de lluvias, habitualmente en abril y mayo. Solo los individuos de talla pequeña a mediana –entre 3,7 y 4,8 cm, frente a los 9,8 cm que puede alcanzar la especie– realizan el ascenso, ya que los más grandes parecen demasiado pesados para que sus aletas los soporten.

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Completar la escalada puede llevarle a un pez casi 10 horas, avanzando en breves impulsos y descansando con frecuencia.

“Este descubrimiento pone de relieve la importancia de mantener la continuidad de los cursos de agua, especialmente en el Congo, donde los estudios sobre el comportamiento de los peces son prácticamente inexistentes”, señaló Pacifique Kiwele, investigador en ictiología de la Universidad de Lubumbashi y autor principal del estudio publicado en Scientific Reports. “Esto ilustra que ahí fuera existen maravillas que superan nuestra imaginación”, añadió.

Aunque otras especies de peces son capaces de escalar cascadas por diversos medios, los investigadores señalan que esta es la primera documentada en África.

El comportamiento fue registrado en cuatro ocasiones, en 2018 y 2020. Los peces ascienden por la llamada zona de salpicaduras, áreas que permanecen húmedas por el spray y no por el flujo directo del agua.

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¿Cómo escalan los peces una cascada vertical?

La técnica combina aletas pectorales y pélvicas con pequeñas proyecciones en forma de gancho —los unculi— que les permiten aferrarse a la roca, mientras propulsan el cuerpo contoneándolo de lado a lado. A escala humana equivaldría a escalar cientos de metros en vertical.

El ascenso no está exento de peligros. Chorros repentinos de agua pueden desprenderlos de la pared, sobre todo al darse la vuelta para sortear salientes. Los caídos probablemente pueden reintentar la escalada gracias al volumen de agua en la base, aunque los que impactan directamente contra las rocas podrían no sobrevivir.

El hallazgo convirtió al Parakneria thysi en el primer pez trepador de cascadas documentado en África. Foto: DW

¿Por qué trepan y qué amenazas enfrentan?

Los investigadores creen que los peces trepan para encontrar condiciones más favorables, con menos competencia y menos depredadores. La especie enfrenta además dos amenazas humanas: la pesca ilegal con redes de mosquitera de malla fina y la extracción de agua para riego, que en algunos años ha reducido el caudal del Luvilombo.

El hallazgo subraya el escaso conocimiento sobre los peces del Congo. “Es bastante posible que otras especies de aguas rápidas sean capaces de superar obstáculos verticales similares”, afirmó Kiwele, quien adelantó que el equipo prevé nuevo trabajo de campo para confirmar observaciones preliminares en otra familia de peces.

*Con información de DW.