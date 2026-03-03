De material publicitario de campañas políticas a transformación en morrales escolares

Desde hace más de seis años, la iniciativa juvenil ‘Políticamente Correcto’, con sede en Villavicencio, impulsa un modelo que transforma material publicitario de campañas políticas en morrales escolares destinados a población vulnerable.

¿Todo listo para las elecciones del 8 de marzo? El registrador nacional invita a confiar en las instituciones

El proyecto surgió como respuesta a la acumulación de pendones y vallas tras las jornadas electorales y con el tiempo se consolidó como una propuesta que articula acciones ambientales, sociales y económicas.

Esta iniciativa se desarrolla desde hace seis años. Foto: Suministrada a SEMANA / API

El trabajo se desarrolla a partir de cuatro ejes

Descontaminación urbana: El equipo realiza jornadas de recolección de pendones, vallas y demás material publicitario poselectoral, contribuyendo activamente a la limpieza y recuperación del espacio público en Villavicencio. Economía circular con propósito social: El material recolectado es reutilizado y transformado en morrales escolares resistentes y funcionales, promoviendo el aprovechamiento responsable de residuos y reduciendo el impacto ambiental. Generación de ingresos para madres cabeza de hogar: Los morrales son confeccionados por madres cabeza de hogar vinculadas al proyecto, quienes encuentran en esta iniciativa una oportunidad digna de empleo, estabilidad económica y fortalecimiento de su autonomía. Impacto directo en la niñez vulnerable: Cada morral es entregado con útiles escolares a niños y jóvenes de escasos recursos en zonas veredales e instituciones educativas públicas, donde enfrentan múltiples problemáticas sociales y económicas.

Durante su trayectoria, Políticamente Correcto ha sido nominado en dos ocasiones a Titanes Caracol. Además, ha contado con cobertura nacional e internacional.

El principal objetivo es apoyar a las comunidades vulnerables. Foto: Suministrada a SEMANA / API

La organización señala que el modelo puede replicarse en otras ciudades del país y del continente.

“Políticamente Correcto demuestra que la juventud puede liderar cambios estructurales desde lo local, convirtiendo propaganda política pasajera en herramientas de educación, dignidad y esperanza”, dicen Jhan García y Yhoam Herrera, creadores de la iniciativa.

Así mismo, hace un llamado a empresas, organizaciones, entidades públicas y ciudadanía para vincularse mediante la donación de útiles escolares, apoyo logístico en jornadas de recolección y distribución, y aportes económicos para ampliar la capacidad de producción y el número de beneficiarios.