A pocas horas para presenciar una alineación de seis planetas: esta es la verdad detrás de este increíble fenómeno astronómico

El mundo se encuentra a pocas horas de que el cielo nocturno ofrezca uno de los espectáculos más esperados de los últimos años: el más conocido como “desfile” o alineación de seis planetas, cuando aparecen agrupados a lo largo de la eclíptica en el cielo (tal como se ven desde la Tierra).

¿Podría sobrevivir la Tierra? Científicos alertan sobre una amenaza sin precedentes que alteraría el futuro del planeta

Aunque los planetas parecen alinearse, en realidad no forman una línea perfectamente recta. Según el sitio web Star Walk, todos orbitan alrededor del Sol en planos muy similares, lo que provoca que, vistos desde la Tierra, se desplacen visualmente a lo largo de la eclíptica, la trayectoria aparente que recorre el Sol en el cielo durante el año. Por esta razón, cuando ocurre una alineación planetaria, se percibe una disposición casi lineal en el firmamento.

Este 28 de febrero se podrá presenciar uno de los eventos astronómicos más anticipados. Foto: Getty Images

Además, de acuerdo con la NASA y fuentes especializadas, el fenómeno podrá observarse en todo el mundo al anochecer de este 28 de febrero, cuando Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter se dispongan en un llamado “desfile planetario”. Es decir, poco después de la puesta del Sol tanto en el hemisferio norte como en el sur, con una ventana de observación cercana a una hora.

Aunque el fenómeno tendrá una particularidad destacada, cuatro de los seis planetas podrán distinguirse a simple vista gracias a su brillo: Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio. Por su menor luminosidad, Urano y Neptuno solo podrán observarse con binoculares o telescopio.

La alineación de los planetas podrá verse en el mes de febrero. Foto: Getty Images/iStockphoto

La coincidencia de varios planetas brillantes en una misma región del cielo es poco frecuente y despierta el interés tanto de aficionados como de expertos.

La posibilidad de contemplar este fenómeno sin necesidad de equipos sofisticados lo convierte en una experiencia visual y educativa especialmente valiosa para el público general. La visibilidad de cada planeta no será simultánea ni uniforme, ya que su aparición y facilidad de observación cambiarán progresivamente a medida que avance la noche.

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico “más notable” del año que ocurrirá el 28 de febrero

No obstante, la franja más favorable para observar la alineación planetaria de 2026 se abrirá aproximadamente una hora después de la puesta del Sol, es decir, pasadas las 6:30 de la tarde en Colombia, cuando las condiciones de oscuridad permitirán distinguir con mayor claridad los puntos brillantes en el cielo.