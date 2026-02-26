El planeta Tierra se originó hace unos 4.500 millones de años y, según estimaciones científicas, podría mantenerse estable durante cerca de otros 5.000 millones. En consecuencia, el planeta ya habría atravesado aproximadamente la mitad de su existencia total prevista.

Algo se retuerce bajo el hielo: científicos revelan qué se oculta en las profundidades heladas de Groenlandia

De acuerdo con análisis astrofísicos y evaluaciones de la NASA, el elemento decisivo para el porvenir remoto del planeta es el Sol, cuya luminosidad aumenta gradualmente con el paso del tiempo. Aunque el cambio es lento, se calcula que su brillo crece algo más de un 1% cada 100 millones de años.

Ilustración del planeta Tierra creada por una inteligencia artificial. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Los expertos estiman que dentro de alrededor de 1.000 millones de años ese incremento será suficiente para desencadenar un efecto invernadero descontrolado. Como resultado, los océanos comenzarían a evaporarse, el vapor de agua retendría más calor y la superficie terrestre se transformaría en un entorno extremadamente hostil para la vida.

Según el científico planetario de UC San Diego, Keming Zhang, señaló que un estudio de 2024 reveló que “el planeta Tierra solo será habitable durante aproximadamente otros mil millones de años, momento en el cual los océanos se vaporizarán por el efecto invernadero desbocado, mucho antes del riesgo de ser tragada por la gigante roja”.

Científicos estiman que el fin del mundo llegaría cuando la Tierra se quede sin oxígeno. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Además, investigadores de la Universidad de Tōhō en Japón, mediante modelos planetarios desarrollados por la NASA y el uso de una supercomputadora que ejecutó unas 400.000 simulaciones, concluyeron que la atmósfera terrestre perderá su capacidad de sostener la respiración mucho antes de que el planeta sufra su destrucción física.

Otros datos científicos indican que, dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol agotará el hidrógeno de su núcleo y se expandirá de forma extrema hasta transformarse en una gigante roja, una fase estelar que alterará de manera decisiva las condiciones del sistema planetario interior.

La pregunta sobre el fin del mundo ha generado curiosidad e inquietud por años. Foto: Getty Images

“El Sol puede eventualmente acabar con la vida en la Tierra, pero nuestras propias acciones decidirán qué tan habitable permanece hasta entonces”, señaló uno de los investigadores de la universidad que hizo parte del estudio.