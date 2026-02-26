Ciencia

¿Podría sobrevivir la Tierra? Científicos alertan sobre una amenaza sin precedentes que alteraría el futuro del planeta

Podría ser un punto de inflexión para la Tierra, con consecuencias inciertas que amenazan la supervivencia humana.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
26 de febrero de 2026, 12:21 p. m.
Planeta Tierra desde el espacio.
Planeta Tierra desde el espacio. Foto: Getty Images

El planeta Tierra se originó hace unos 4.500 millones de años y, según estimaciones científicas, podría mantenerse estable durante cerca de otros 5.000 millones. En consecuencia, el planeta ya habría atravesado aproximadamente la mitad de su existencia total prevista.

Algo se retuerce bajo el hielo: científicos revelan qué se oculta en las profundidades heladas de Groenlandia

De acuerdo con análisis astrofísicos y evaluaciones de la NASA, el elemento decisivo para el porvenir remoto del planeta es el Sol, cuya luminosidad aumenta gradualmente con el paso del tiempo. Aunque el cambio es lento, se calcula que su brillo crece algo más de un 1% cada 100 millones de años.

Ilustración del planeta Tierra creada por una inteligencia artificial.
Ilustración del planeta Tierra creada por una inteligencia artificial. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Los expertos estiman que dentro de alrededor de 1.000 millones de años ese incremento será suficiente para desencadenar un efecto invernadero descontrolado. Como resultado, los océanos comenzarían a evaporarse, el vapor de agua retendría más calor y la superficie terrestre se transformaría en un entorno extremadamente hostil para la vida.

Según el científico planetario de UC San Diego, Keming Zhang, señaló que un estudio de 2024 reveló que “el planeta Tierra solo será habitable durante aproximadamente otros mil millones de años, momento en el cual los océanos se vaporizarán por el efecto invernadero desbocado, mucho antes del riesgo de ser tragada por la gigante roja”.

Tecnología

Algo cambió en el Sol: el fenómeno inesperado que podría anticipar cambios en el clima terrestre

Tecnología

Instagram emitirá alertas a padres cuando se busquen ciertos contenidos peligrosos en la plataforma

Tecnología

Wifi gratis sin estar en casa: la sencilla y rápida forma de tener internet seguro cuando va a salir

Tecnología

Si tiene alguna de estas aplicaciones en el celular, desinstálela ahora mismo o podrían vaciar sus cuentas bancarias en segundos

Tecnología

Venus podría no estar enfriándose: un nuevo estudio sorprende a la comunidad científica tras el primer mapa térmico del planeta

Tecnología

Su televisor podría estar espiándolo: la opción que debería desactivar de inmediato para proteger la privacidad en casa

Tecnología

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

Tecnología

Científicos planean ejecutar arriesgada maniobra que podría cambiar la historia 3I/ATLAS: una nave espacial busca ‘cazarlo’

Tecnología

Un fenómeno global encendió las alarmas de científicos y obligó a cambiar la forma en que se observa y estudia El Niño

Tecnología

El hallazgo que podría explicar el rápido crecimiento de los primeros agujeros negros: qué son los misteriosos Little Red Dots

Científicos estiman que el fin del mundo llegaría cuando la Tierra se quede sin oxígeno.
Científicos estiman que el fin del mundo llegaría cuando la Tierra se quede sin oxígeno. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Además, investigadores de la Universidad de Tōhō en Japón, mediante modelos planetarios desarrollados por la NASA y el uso de una supercomputadora que ejecutó unas 400.000 simulaciones, concluyeron que la atmósfera terrestre perderá su capacidad de sostener la respiración mucho antes de que el planeta sufra su destrucción física.

Otros datos científicos indican que, dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol agotará el hidrógeno de su núcleo y se expandirá de forma extrema hasta transformarse en una gigante roja, una fase estelar que alterará de manera decisiva las condiciones del sistema planetario interior.

La pregunta sobre el fin del mundo ha generado curiosidad e inquietud por años.
La pregunta sobre el fin del mundo ha generado curiosidad e inquietud por años. Foto: Getty Images

“El Sol puede eventualmente acabar con la vida en la Tierra, pero nuestras propias acciones decidirán qué tan habitable permanece hasta entonces”, señaló uno de los investigadores de la universidad que hizo parte del estudio.

Más de Tecnología

Ilustración del calentamiento global y la ola de calor.

Algo cambió en el Sol: el fenómeno inesperado que podría anticipar cambios en el clima terrestre

Mosseri afirmó que la estética clásica de Instagram dejó de sorprender en un entorno donde todo puede verse perfecto.

Instagram emitirá alertas a padres cuando se busquen ciertos contenidos peligrosos en la plataforma

Varias personas quedan desconectadas al salir de casa, dado que no cuentan con internet.

Wifi gratis sin estar en casa: la sencilla y rápida forma de tener internet seguro cuando va a salir

Los expertos recomiendan a los usuarios verificar antes de descargar cualquier aplicación que encuentran.

Si tiene alguna de estas aplicaciones en el celular, desinstálela ahora mismo o podrían vaciar sus cuentas bancarias en segundos

Un equipo internacional elaboró el primer mapa completo que mide cómo el planeta libera su energía interna.

Venus podría no estar enfriándose: un nuevo estudio sorprende a la comunidad científica tras el primer mapa térmico del planeta

No puede ingresar a Netflix: soluciones inmediatas para restaurar el acceso.

Su televisor podría estar espiándolo: la opción que debería desactivar de inmediato para proteger la privacidad en casa

Los usuarios pueden ser víctimas de fraudes mientras retiran dinero en el cajero.

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

La entidad estará reportando a sus usuarios cada dos horas sobre el restablecimiento del sistema.

Fallas en Bancolombia: ¿qué pasó con la plataforma y cuándo se restablecerá el servicio?

Un ensayo exitoso permitió avanzar hacia el esperado despegue.

NASA confirma falla técnica que aplaza el esperado e histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna

Noticias Destacadas