Algo se retuerce bajo el hielo: científicos revelan qué se oculta en las profundidades heladas de Groenlandia

Desde hace más de diez años, investigadores tratan de entender el origen de unas extrañas formaciones ocultas bajo varios kilómetros de hielo en Groenlandia. No se ven desde la superficie ni alteran el paisaje blanco y aparentemente inmóvil, pero en las profundidades alteran lentamente la disposición de capas acumuladas a lo largo de tiempos remotos. Su silueta retorcida, captada por radar, lleva años desafiando las explicaciones más convencionales.

Ahora, un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Bergen propone una posible explicación basada en modelos numéricos. La clave podría no estar en el agua de deshielo ni en irregularidades del lecho rocoso –hipótesis planteadas anteriormente–, sino en un fenómeno ligado al interior del planeta: la convección térmica.

Convección térmica: del manto a la capa de hielo

La convección es el proceso por el cual el calor se transfiere mediante el movimiento de un material. Se asocia sobre todo al manto terrestre, donde la roca caliente asciende y la más fría desciende en ciclos que, a escala geológica, contribuyen a modelar los continentes. Es el mismo principio que se observa cuando hierve una olla de agua: el líquido caliente sube, el frío baja y se generan corrientes continuas.

Detectar un fenómeno así en hielo sólido puede parecer, de entrada, contraintuitivo. “Normalmente pensamos en el hielo como un material rígido, por lo que descubrir que algunas partes de la capa de hielo de Groenlandia experimentan convección térmica, similar a una olla de pasta hirviendo, resulta tan sorprendente como fascinante”, señaló Andreas Born, profesor del Centro Bjerknes de Investigación Climática y coautor del estudio publicado en The Cryosphere, en un comunicado de la Universidad de Bergen. Born lleva más de 15 años investigando las capas de hielo del hemisferio norte.

Mapa de variables clave de la capa de hielo de Groenlandia –velocidad, espesor, acumulación y temperatura– utilizadas para analizar la hipótesis de convección. Foto: DW

Un hielo más blando de lo esperado

Según los investigadores, la hipótesis se basa en la relativa blandura del hielo. Y es que, aunque cueste compararlo con el manto rocoso, es al menos un millón de veces más blando, lo que permite que la misma física entre en juego. “Es una especie de fascinante capricho de la naturaleza”, afirmó Robert Law, glaciólogo y primer autor del trabajo.

Para comprobar su hipótesis, el equipo recurrió a herramientas de simulación habituales en el estudio del interior del planeta y las ajustó para reproducir el comportamiento de una masa de hielo de 2,5 kilómetros de grosor, según detalla el estudio.

Cuando se daban ciertos parámetros de temperatura y viscosidad, la simulación producía corrientes internas que desplazaban lentamente el hielo hacia arriba y generaban estructuras compatibles con las observadas en los datos de radar.

El rol del calor geotérmico

De acuerdo con Science Alert, la energía que haría posible ese proceso sería coherente con el calor que la Tierra libera de forma continua desde su interior, generado tanto por la desintegración natural de elementos radiactivos como por la energía remanente de su origen.

Aunque se trata de una fuente de energía muy débil, su persistencia a lo largo de miles de años, confinada bajo una extensa capa de hielo, podría modificar gradualmente las propiedades del hielo en profundidad.

Ahora bien, que el hielo sea más blando de lo que se pensaba –quizá hasta diez veces más, según el modelo– no implica necesariamente un deshielo más rápido.

“Un hielo más blando no significa que se derrita antes ni que el nivel del mar vaya a subir más deprisa. Necesitamos más estudios para aislar completamente ese factor”, matizó Law.

Estructuras en forma de penacho en el norte de Groenlandia, vinculadas a procesos dinámicos en el interior del hielo. Foto: DW

Implicaciones para el nivel del mar

Lo que sí podría verse afectado es la precisión de los modelos climáticos. Groenlandia –más allá de la reciente atención mediática por la minería o la geopolítica– alberga alrededor del 10% del agua dulce del planeta, según Gizmodo, y si su capa de hielo desapareciera por completo, el nivel del mar podría elevarse hasta 7,4 metros a escala global.

Comprender con mayor detalle la física interna del hielo resulta, por tanto, clave para reducir las incertidumbres en las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar.

“Cuanto más aprendamos sobre los procesos ocultos dentro del hielo, mejor preparados estaremos para los cambios que se avecinan en las costas de todo el mundo”, concluyó Law.

*Con información de DW.