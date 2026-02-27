Alineación planetaria de este sábado 28 de febrero: ¿Cómo verla desde Colombia?

Este sábado, 28 de febrero, las personas podrán disfrutar de un fenómeno astronómico inusual, pues seis planetas estarán alineados y se podrán ver si es cielo permanece despejado en el momento perfecto.

Se trata de un fenómeno cósmico donde Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter se van a alinear. Aquellos que cuentan con un telescopio y disfrutan de visualizar estrellas y planetas, serán testigos del momento, pero, si el cielo está despejado y completamente oscuro, se podrá distinguir a Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter a simple vista, de acuerdo con expertos.

Se aconseja a las personas que deben ver hacia el sur del cielo, preferiblemente en en la noche y en un lugar completamente oscuro. Científicos expertos en el tema ampliaron que el mejor momento son 30 minutos después del anochecer, en cada zona donde se encuentre la persona. A esa hora, y mirando en esa dirección, aparecerá Mercurio, Venus y Saturno en el horizonte.

La alineación de los planetas podrá verse mejor una hora después del atardecer y mirando hacia el sur del cielo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sara Mazrouei, astrónoma del Politécnico Humber en Canadá, le explicó a la agencia AP que, si no está seguro de que lo que ve es un planeta o no, recuerde esto: “Si brilla, es una estrella; si no brilla, es un planeta”.

Se trata del primero de los “más notables eventos astronómicos de 2026”, según as afirmaciones de la NASA. El próximo evento que podrán evidenciar las personas sin necesidad de equipos especializados en un eclipse total lunar, el próximo 3 de marzo.

“Estos planetas aparecen agrupados en el cielo nocturno porque sus órbitas los colocan en el mismo lado del Sol durante este período”, explicó el doctor Shyam Balaji, investigador en física de astropartículas y cosmología en la universidad King’s College de Londres, según declaraciones que recopiló el medio estadounidense The Sun US.

Mercurio es uno de los planetas que podrá verse en el cielo. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Estas alineaciones no tienen efectos gravitacionales sobre la Tierra”, aseguró el experto. “La atracción gravitatoria combinada de los planetas sobre la Tierra es insignificante comparada con la de la Luna o el Sol”.

“Las alineaciones planetarias a menudo han inspirado interpretaciones culturales o astrológicas, pero científicamente son coincidencias geométricas predecibles sin influencia física conocida”, explicó. Y detalló que poder ver el fenómeno está influenciado por las condiciones climáticas de cada lugar.

El próximo evento similar a este se presentará hasta octubre del 2028, de acuerdo con las estimaciones de los astrónomos, y ese solo contará con la alineación de cinco planetas.

“Cada pocos años suelen formarse alineaciones de cuatro o cinco planetas visibles a simple vista y con una visibilidad óptima”, ha explicado la NASA en oportunidades anteriores.