Activando esta novedosa función en su celular puede acabar definitivamente con las llamadas spam

A muchas personas les ha ocurrido que, en algún momento, han sido acosadas telefónicamente mediante llamadas insistentes que resultan incómodas y generan molestia. Por lo general, estas comunicaciones provienen de números desconocidos vinculados con campañas de telemarketing destinadas a ofrecer productos o servicios. No obstante, en otros casos, pueden ser utilizadas como medio para cometer estafas o fraudes.

“Las llamadas de spam son llamadas telefónicas no deseadas que se realizan a un gran número de personas desde una fuente desconocida. Generalmente, provienen de empresas que intentan vender algo. Sin embargo, algunas de ellas se consideran fraudulentas, ya que se hacen pasar por personas o entidades que en realidad no son”, explican desde Keeper Security.

Dado que esta problemática ha ido en aumento, resulta fundamental saber cómo actuar ante estas situaciones. Por un lado, para evitar convertirse en una víctima más de los estafadores, y por otro, para contribuir a reducir la cantidad de llamadas masivas que se realizan de forma insistente.

Existen varias funciones que permiten acabar con las llamadas spam. | Foto: Getty Images

Según lo informado por Computer Hoy, los usuarios de iPhone cuentan con una función poco conocida pero muy útil para estos casos. Se trata de la opción de activar el filtro de llamadas, denominada “Solicitar motivo de llamada”, que permite que, si un número desconocido intenta comunicarse, Siri actúe como contestador automático y solicite al interlocutor identificarse y explicar el motivo de la llamada antes de que el teléfono suene.

Otra alternativa consiste en silenciar los números desconocidos, una medida que facilita evitar este tipo de interrupciones. Esta opción puede activarse desde la sección Ajustes, en la aplicación Teléfono.

Estas funciones cobran gran relevancia en una era digital en la que las llamadas telefónicas son uno de los principales medios utilizados para ejecutar engaños o prácticas fraudulentas. Además, ayudan a que los usuarios no sean interrumpidos por ofertas o ventas que no son de su interés en ese momento.

Muchas llamadas de spam buscan engañar para obtener información personal y financiera. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El filtro de llamadas resulta especialmente eficaz para bloquear o gestionar las comunicaciones provenientes de números que no se encuentran guardados en la agenda, contribuyendo a la prevención de fraudes telefónicos. Los ciberdelincuentes suelen emplear técnicas de suplantación de identidad para hacer que los números parezcan locales o confiables, incrementando así la probabilidad de que las víctimas respondan.