Aunque muchos creen que solo los iPhone cuentan con funciones avanzadas para evitar llamadas tipo spam, los celulares con el sistema operativo Android también cuentan con un botón integrado para mantener bajo control los números desconocidos y los intentos de estafa.

Es importante tener en cuenta que esto se puede lograr sin necesidad de instalar aplicaciones externas, ya que el propio sistema permite bloquear y filtrar estos contactos de manera sencilla.

Cómo activar la función

Desde hace varias versiones, Android ha incluido una función que permite identificar y detener llamadas sospechosas o de spam, esto, en la mayoría de los dispositivos, viene activada por defecto.

No todos los celulares Android cuentan con esta función, pero para verificarlo o configurarlo manualmente se puede revisar en pocos pasos.

Primero debe abrir la aplicación ‘Teléfono’, tocar el ícono de ‘Más opciones’, ingresar a ‘Configuración’ y luego buscar la sección ‘Identificador de llamada y spam’.

Una vez este allí se puede encender o apagar la opción Ver ID de emisor y spam.

El sistema operativo de Google cuenta con un filtro integrado que detecta y silencia los intentos de spam telefónico sin necesidad de instalar otras aplicaciones. | Foto: Getty Images

Si busca una protección más estricta, puede activar la opción ‘Filtrar llamadas de spam’, con la que el sistema podrá bloquear por completo las llamadas que considere sospechosas.

“Para usar el identificador de llamadas y la protección contra el spam, es posible que tu teléfono deba enviar información sobre tus llamadas a Google”, resalta Google.

Estas no suenan ni generan notificaciones, aunque quedan registradas en el historial por si el usuario quiere revisarlas más tarde.

Google afirma acerca de la función que: “si alguien que no se encuentra en tu lista de contactos te llama o tú lo llamas, ese número de teléfono se envía a Google para identificar el nombre del identificador de llamadas de la empresa o determinar si la llamada es spam”.

Qué hacer si una llamada logra pasar el filtro

cuando un número logre pasar el filtro, el sistema operativo Android también permite marcarlo como spam, para hacerlo, debe abrir la aplicación ‘Teléfono’, luego, entrar al apartado ‘Recientes’ y seleccionar la llamada que se desea bloquear y elegir la opción ‘Bloquear’ o marcar como spam.

A través de una herramienta que muchos pasan por alto, los dispositivos Android pueden reducir el número de llamadas fraudulentas o publicitarias. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty