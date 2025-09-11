La forma en que puede identificar si la llamada que le está entrando a su celular es spam

Las llamadas cada vez se utilizan más, diferentes tipos de entidades tienen como opción este método para poder lograr una comunicación clara y rápida, además, generan confianza, sin embargo, esta confianza es aprovechada por cibercriminales los cuales utilizan diferentes tipos de métodos a través de llamadas para robar datos y concretar estafas millonarias, sin embargo, existen diferentes alternativas para prevenir estos casos antes de que sucedan y una nueva forma se ha compartido a través de TikTok.

Cómo identificar una llamada Spam sin contestarla

No todas las veces se cuenta con la misma suerte de que el celular identifique con un recuadro rojo advirtiendo de que la llamada entrante es spam, algo de los cuales algunos se confían y otros mantienen a la defensiva ante cualquier llamada de números que no estén guardados.

Ante ello, la cuenta de TikTok @mariaperadorcriminologia ha compartido un método para identificar este tipo de llamadas. La forma es totalmente gratuita y fácil de hacer, además, lo más importante es que no hace falta descolgar el teléfono ni hablar con nadie, siendo clave para identificar este tipo de ataques de una forma segura y práctica.

Las llamadas spam incluyen publicidad o intentos de estafas. | Foto: Getty Images

La usuaria de TikTok indica que la herramienta gratuita se llama ListaSpam.com, se trata de una página, es decir, se busca por Google y no se tiene que descargar ninguna aplicación. Ésta funciona precisamente como un buscador, como el de Google, pero en este caso lo que se buscan son números de celular, precisamente los que se necesita saber si se trata de algo negativo.

Esta página cuenta con más de 50 millones de números identificados y además de ello, su base de datos se actualiza a diario principalmente con las mismas denuncias que hacen sus usuarios, algo que permite que las mismas personas protejan a otras a base de la experiencia.

Los pasos para identificar a llamada spam

Por supuesto para comenzar deberá estar en la página y posteriormente:

Ingrese el número de celular que lo han llamado, en algunos teléfonos mientras entra la llamada permite copear el número

Copéelo en el buscador y búsquelo

Una vez lo busque se dará cuenta de qué se trata

Tenga en cuenta que cuando se tratan de números spam, aparecerán números de búsquedas, cuando otros usuarios han hecho nuevas búsquedas de éste mismo número, asimismo el número de denuncias que ha tenido por parte de otros usuarios y comentarios que hayan dejado acerca de ello.

En algunas ocasiones mencionarán como es el modus operandi que utilizan estas personas para poder adquirir información y realizar robos.