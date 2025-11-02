Suscribirse

Apple prepara la expansión de su ecosistema de inteligencia artificial junto con una renovada versión de Siri para 2026

El CEO, Tim Cook, confirmó que Apple continuará asociándose con otras empresas tecnológicas para incorporar sus modelos de IA.

Redacción Tecnología
2 de noviembre de 2025, 5:21 p. m.
Cook no descarta fusiones o adquisiciones con otras compañías que fortalezcan la estrategia de IA de Apple.
Cook no descarta fusiones o adquisiciones con otras compañías que fortalezcan la estrategia de IA de Apple. | Foto: Getty Images

Apple ha confirmado que planea integrar más opciones de modelos de Inteligencia Artificial (IA) de terceros para impulsar su suite de herramientas de IA Apple Intelligence, así como en su versión renovada de Siri, que se lanzará el próximo año.

Los de Cupertino han compartido los últimos resultados financieros al cierre de su año fiscal, obteniendo un beneficio neto de 112.010 millones de dólares, lo que representa una mejora del 19,5 por ciento respecto al ejercicio precedente.

Junto con los resultados financieros, el CEO de Apple, Tim Cook, ha trasladado algunos de sus planes en relación con los avances de IA que prevé alcanzar la tecnológica, confirmando que llevará a cabo más asociaciones con compañías de terceros para integrar sus capacidades de IA en Apple Intelligence.

Apple ha integrado varias funciones de inteligencia artificial en sus dispositivos en los últimos años.
La compañía planea integrar más modelos de inteligencia artificial de terceros en su plataforma Apple Intelligence. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En concreto, el fabricante de iPhone planea integrar más opciones de modelos de IA de compañías externas, como ya hizo con ChatGPT de OpenAI, para impulsar sus herramientas de Apple Intelligence, así como la versión renovada de Siri.

“Nuestra intención es integrarnos con más personas con el tiempo”, ha matizado Cook en declaraciones a las que ha tenido acceso el medio CNBC.

Contexto: Tim Cook da 5 consejos clave para todos los jóvenes que quieran trabajar en Apple

Aunque el CEO de Apple no ha compartido más información sobre estas asociaciones, se ha de tener en cuenta que la compañía ya ha estado barajando durante los últimos meses algunas opciones de asociación con empresas para avanzar en el sector de la IA, como es el caso de la IA de Google Gemini, así como Anthropic y Perplexity, además de continuar apostando por ChatGPT.

Incluso, el directivo ha matizado que están dispuestos a realizar fusiones y adquisiciones con otras compañías si con ello avanzan en su hoja de ruta en relación con la IA, como ha recogido The Verge.

Esta era una de las actualizaciones más esperadas por los amantes de Apple.
Apple expandirá su ecosistema de IA. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Además de todo ello, Cook ha recordado durante la presentación de los resultados que la compañía lanzará la versión actualizada de su asistente Siri durante el próximo año 2026, previsiblemente durante la primavera, y que su desarrollo está “progresando adecuadamente”.

*Con información de Europa Press

Noticias relacionadas

AppleInteligencia Artificial

Noticias Destacadas

