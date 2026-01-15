Tecnología

Así funcionan los nuevos cargadores con hasta cinco puertos que permiten mantener todos sus dispositivos con batería siempre

Tener un cargador con varias entradas se ha vuelto cada vez más importante debido a la cantidad de dispositivos tecnológicos que se usan a diario.

Redacción Tecnología
15 de enero de 2026, 11:58 a. m.
Al combinar puertos USB-A y USB-C, suelen ser compatibles con equipos de diferentes marcas y generaciones.
Al combinar puertos USB-A y USB-C, suelen ser compatibles con equipos de diferentes marcas y generaciones. Foto: Creada con IA-ChatGPT

Los dispositivos inteligentes, como celulares, computadores, tablets y muchos más, se han vuelto protagonistas en la vida diaria, ya que facilitan numerosas actividades. Gracias a ellos, es posible chatear, navegar por internet, editar documentos y almacenar información importante.

Sin embargo, para que estos dispositivos funcionen correctamente, es fundamental que cuenten con una buena carga de batería. De ella depende que todas sus funciones y herramientas estén disponibles. Un dispositivo con poca batería puede interrumpir tareas importantes, como reuniones virtuales, envíos de documentos o trabajos profesionales. Mantenerlos cargados asegura que siempre estén listos para usar, evitando retrasos y pérdida de tiempo.

Además, la mayoría guardan información valiosa: contactos, fotos, documentos y datos de aplicaciones esenciales. Una descarga inesperada puede provocar la pérdida de información no guardada o incluso dañar archivos importantes.

Un cargador con varias entradas le facilita la vida a los usuarios.
Un cargador con varias entradas le facilita la vida a los usuarios. Foto: Getty Images/iStockphoto

En muchos hogares, con la cantidad de equipos que una persona puede tener, a veces los enchufes disponibles son limitados. Aunque las regletas eléctricas son una solución común, la tecnología ha desarrollado alternativas más prácticas que facilitan aún más la experiencia del usuario.

Según Computer Hoy, un cargador múltiple es un accesorio muy útil, ya que permite alimentar varios dispositivos al mismo tiempo desde un único enchufe, ideal para el hogar o la oficina. Estos cargadores suelen ofrecer cinco puertos USB, combinando USB-C y USB-A, y son compatibles con móviles, tablets, auriculares y otros gadgets. Gracias a la tecnología GaN (nitruro de galio), son compactos, eficientes y seguros frente al sobrecalentamiento.

Los cargadores de alta potencia distribuyen la energía de forma equilibrada entre los puertos, ajustando automáticamente la velocidad de carga según el dispositivo conectado. Existen varios modelos disponibles, la mayoría compatibles con iPhone, iPad, móviles Android, cámaras, consolas portátiles y otros gadgets USB, convirtiéndolos en accesorios prácticamente imprescindibles.

Los ciclos completos de carga frecuentes aceleran el envejecimiento de la batería.
Un cargador con múltiples entradas hace posible alimentar simultáneamente varios equipos. Foto: Getty Images

Además, cuentan con protecciones internas contra sobrecargas, picos de tensión y sobrecalentamiento, lo que los hace seguros para usarlos durante varias horas o incluso toda la noche. Al momento de adquirir uno, es importante comprarlo en un lugar confiable que ofrezca garantías certificadas, no solo por seguridad, sino también para proteger los componentes internos de los dispositivos conectados.

