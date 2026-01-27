Ciencia

Así sería el primer hotel en la Luna y esto es lo que le costaría reservar una habitación: desde ya aceptan solicitudes

La Luna empieza a perfilarse como un posible destino habitable en los próximos años.

David Alejandro Rojas García

28 de enero de 2026, 2:48 a. m.
Un proyecto privado propone llevar alojamiento humano a la superficie lunar por primera vez.
Un proyecto privado propone llevar alojamiento humano a la superficie lunar por primera vez. Foto: GRU Space

Dormir bajo un cielo sin nubes, observar la Tierra desde la distancia y despertar en un paisaje completamente distinto al conocido podría dejar de ser una fantasía de ciencia ficción.

Una empresa emergente ha puesto sobre la mesa un ambicioso proyecto que busca abrir las puertas del primer hospedaje fuera del planeta, específicamente en la superficie lunar, y ya está recibiendo solicitudes de personas interesadas en hacer parte de esta experiencia sin precedentes.

Un alojamiento fuera de este mundo que apunta a civiles

La iniciativa es impulsada por la startup GRU Space, que plantea un cambio radical en la forma en la que se concibe la exploración espacial. Su propuesta no está dirigida únicamente a astronautas o científicos, sino también a civiles con interés y recursos para vivir una estadía corta en la Luna.

Con tan poca luz lunar, expertos señalan que será más fácil distinguir la Vía Láctea y otros objetos distantes.
GRU Space apuesta por abrir la exploración lunar a personas fuera del ámbito científico. Foto: Getty Images

Desde la compañía señalan que quienes apliquen tendrían la posibilidad de integrarse a una etapa temprana de lo que consideran un nuevo capítulo para la humanidad, en el que la vida más allá de la Tierra comienza a tomar forma.

Para GRU Space, participar en este proceso no sería turismo tradicional, sino una experiencia pionera reservada para un grupo muy reducido.

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

¿Cuánto cuesta aplicar y cuál es el plan a largo plazo?

El proceso de selección incluye el pago de una tarifa inicial, el cual indica que: “La solicitud tiene un costo no reembolsable de $1,000″. Si el candidato es elegido, deberá firmar un acuerdo y consignar un depósito que puede oscilar entre 250.000 y un millón de dólares, dependiendo del tipo de opción seleccionada. Ese dinero podría ser devuelto en su totalidad si el solicitante decide retirarse después de los primeros 30 días.

El costo final de la experiencia aún no está cerrado, pero se anticipa que será millonario.
Los aspirantes deberán demostrar respaldo financiero para conservar su cupo en el proyecto. Foto: Getty Images

Aunque el valor final de la estadía aún no está definido, la empresa anticipa que el costo total podría superar los 10 millones de dólares por persona y los interesados deberán entregar información personal, médica y financiera adicional para comprobar que están en condiciones de hacer el viaje y mantener su lugar en el proyecto.

Todo esto hace parte de un cronograma que se extiende durante varios años:

  • En 2026 se revisarán las solicitudes para elegir a los primeros participantes.
  • En 2027 se realizará una subasta privada con invitaciones específicas
  • En 2029 se enviará la primera carga de construcción a la Luna
  • En 2031 se desplegarán los sistemas de hábitat y comenzará el entrenamiento previo.

