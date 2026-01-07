CES 2026: Meta anuncia nuevas funciones con IA para sus dispositivos inteligentes

Meta presentó las nuevas funciones de sus dispositivos con inteligencia artificial (IA), las gafas Meta Ray-Ban Display y la pulsera Meta Neural Band, lanzados el pasado año, que permiten contar con un teleprompter personal y enviar mensajes escritos con la tecnología electromiografía (EMG).

La compañía anunció las últimas novedades de cara al evento tecnológico CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), que se celebra esta semana hasta el próximo 9 de enero.

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

Estas actualizaciones llegan con el fin de hacer una experiencia “más útil, fluida y vanguardista” para los usuarios, según ha explicado Meta en un comunicado. Entre estas funciones se encuentran un teleprompter personal o la posibilidad de enviar mensajes escritos a mano en cualquier superficie.

La compañía aprovechó este anuncio para informar de que la comercialización de Meta Ray-Ban Display se centrará en Estados Unidos al contar con un “inventario extremadamente limitado”. Esto significa que ha pausado el lanzamiento internacional planificado para Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

Más de 450 empresas, startups y compañías participarán en este evento. Foto: Bloomberg via Getty Images

Teleprompter personal

Esta semana se ha llevado a cabo el lanzamiento de una nueva fase de esta función, que permite al usuario presentar o grabar desde sus propias gafas inteligentes, sin necesitar un guion físico o el teléfono móvil. De esta forma, las notas y apuntes quedan a la vista del usuario mediante un sistema más discreto.

Dicho teleprompter está integrado en la pantalla de las gafas Meta Ray-Ban Display, con tarjetas de texto personalizables y una navegación sencilla con la pulsera Meta Neural Band para que el usuario pueda avanzar a su propio ritmo.

Para utilizar el teleprompter en las gafas Meta Ray-Ban Display, habría que copiar y pegar las notas desde el teléfono. Foto: Europa Press

Para utilizar el teleprompter en las gafas Meta Ray-Ban Display, habría que copiar y pegar las notas desde el teléfono, ya sea desde la aplicación de notas, Google Docs o Meta AI.

Mensajes escritos a mano

Ahora es posible enviar mensajes en WhatsApp y Messenger escribiendo con el dedo en cualquier superficie, gracias a la pulsera Meta Neural Band. La gafas transcriben el movimiento del dedo al instante y sugerirán respuestas al usuario. De esta forma, se puede enviar mensajes sin necesitar tener a mano el teléfono móvil.

CES 2026: así es el primer televisor de 130 pulgadas que busca competir con los celulares, un siglo después de su invención

La función ya está disponible el acceso anticipado, aunque limitada a Estados Unidos y en inglés únicamente.

Ampliación de la navegación peatonal

La función de navegación peatonal con Meta Ray-Ban Display ha pasado de estar disponible en 28 ciudades a 32, incluyendo los lanzamientos en Denver, Las Vegas, Portland y Salt Lake City, todas ellas en Estados Unidos.

*Con información de Europa Press.