Cinco videojuegos con temáticas religiosas para jugar en Semana Santa, según la IA

La Semana Santa tiene un trasfondo estrictamente religioso. Sin embargo, hay quienes aprovechan este periodo para descansar y realizar otro tipo de actividades que no necesariamente están ligadas a la tradición católica.

Para aquellos que disfrutan de una afición especial por los videojuegos, la Semana Santa puede ser un espacio perfecto para explorar títulos que vinculan elementos religiosos y mitológicos en sus historias . Si bien no se acoplan a la esencia de esta conmemoración, sí hacen referencia a algunos elementos en común.

1. ‘Crusader Kings III’

Está disponible para PS4, Xbox One y PC. Explora la Edad Media desde la perspectiva de una dinastía real, tomando decisiones políticas, religiosas y militares . El jugador puede elegir entre diferentes religiones y ver cómo afecta su juego.

| Foto: Fotograma 0:05 'Crusader Kings III: Legends of the Dead - Announcement Trailer. YouTube´Crusader Kings III

2. ‘Pillars of Eternity II: Deadfire’

Disponible para PC, PS4, Xbox One . Este juego de rol explora un archipiélago tropical donde las religiones y los dioses antiguos desempeñan un papel importante en la historia y la cultura.

En su segunda entrega, continúa la historia del primer Pillars of Eternity, pero el jugador puede jugar sin conocimiento previo. Este título invita a navegar por un archipiélago tropical lleno de islas por descubrir, cada una con su propia historia, misiones y secretos.