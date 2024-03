Reseña de The Rise of Ronin: ¿qué esperar de uno de los juegos más esperados del año para PlayStation 5?

The Rise of Ronin representa uno de los títulos más esperados por los jugadores que poseen una PlayStation 5, debido a que esta entrega fue creada por Team Ninja, el estudio que desarrollo éxitos como ‘Ninja Gaiden’, ‘Nioh’ y ‘Wo Long: Fallen Dynasty’ .

¿De qué se trata The Rise of Ronin?

En este título de acción y RPG, los jugadores controlan a un espadachín que puede fortalecer sus habilidades y dominar nuevas técnicas para acabar con sus rivales en combates dinámicos que se superan con algo de estrategia y no machacando los botones del control.

Pero, a diferencia de títulos como ‘Nioh’ o ‘Nija Gaiden’, esta entrega no incorpora elementos fantásticos o mitológicos de la cultura japonesa. Sin embargo, en esta aventura, el jugador sí tendrá la oportunidad de profundizar en la historia del antiguo Japón.

Un viaje a través del caos de un Japón en transformación

La historia de ‘The Rise of Ronin’ inicia en el año 1863, con un Japón dividido entre las fuerzas del shogunato Tokugawa y los rebeldes que buscan restaurar el poder del emperador.

Combate visceral: exigente, pero menos desafiante que un ‘souls like’

Esta entrega cuenta con un sistema de combate dinámico y desafiante que combina elementos de acción y rol, sin embargo, las batallas no serán tan duras como las que ofrecen juegos como Nioh y Wo Long: Fallen Dynasty.

En este juego, las peleas son más fáciles de superar y es menos probable que el jugador muera tan seguido mientras avanza en la historia. Sin embargo, esta característica no hace que The Rise of Ronin tenga combates sencillos o aburridos.