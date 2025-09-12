Cómo localizar un iPhone, incluso cuando está en silencio, con este truco que quizá no conocía

Poner el celular en modo silencio es una práctica habitual cuando se desea evitar interrupciones, ya sea en el trabajo, en clase o incluso en casa. El problema surge cuando lo perdemos o no recordamos dónde lo dejamos: en esos casos, pedirle a alguien con quien convivimos que nos llame resulta inútil, porque el teléfono no sonará.

En este contexto, la creadora de contenidos Carol Méndez (@familialeonymas) compartió en TikTok un truco poco conocido, pero muy útil para los usuarios de iPhone que quieren localizar su móvil aunque esté en silencio.

El método consiste en editar la ficha de un contacto de confianza y, dentro de la opción de tono de llamada, activar la casilla “excepción por emergencia”. De este modo, si esa persona llama, el teléfono sonará incluso estando en silencio.

Este simple truco permite encontrar el celular si lo pierde por la casa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Lo único que tiene que hacer es ir al contacto, tocar ‘Editar’, ir al ‘Tono de llamada’ y activar la opción ‘Excepción por emergencia’. Así, únicamente esa persona podrá hacer que suene el teléfono”, explica en su vídeo.

Aunque se presenta de forma general, lo más recomendable es configurar como excepción el número de alguien de confianza con quien se conviva —pareja, compañero de piso o familiar—, ya que será la primera persona en poder ayudar si el móvil se pierde en casa.

Este truco funciona únicamente en dispositivos Apple, pero existen métodos oficiales tanto para iPhone como para Android que permiten localizar un móvil aunque esté en silencio.

Otras formas de localizar un celular en silencio

iPhone

Acceder a iCloud.com/find desde cualquier navegador o abrir la app “Buscar” en otro dispositivo Apple.

desde cualquier navegador o abrir la app “Buscar” en otro dispositivo Apple. Iniciar sesión con el Apple ID y seleccionar el dispositivo.

Pulsar en la opción “Reproducir sonido”: el iPhone emitirá una alerta sonora aunque esté silenciado.

Android

Entrar en google.com/android/find desde un navegador o usar la app “Encontrar mi dispositivo”.

desde un navegador o usar la app “Encontrar mi dispositivo”. Iniciar sesión con la cuenta de Google vinculada al móvil.

Seleccionar el dispositivo y pulsar en “Reproducir sonido”: el teléfono sonará durante cinco minutos, aunque esté en modo silencio.

Localice su celular apagado o en silencio con estos consejos de expertos | Foto: Getty Images

Otros consejos útiles

Para que estas herramientas funcionen correctamente, es necesario que la opción de localización esté activada y que el dispositivo tenga acceso a internet.

Además, tanto Apple como Google permiten consultar la última ubicación conocida del dispositivo en caso de que esté apagado o sin conexión, lo que facilita su rastreo.