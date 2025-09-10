Si solo suena un audífono, hacer esto permite solucionarlo de forma inmediata y sin necesidad de comprar otros

El mundo de la tecnología es amplio y diverso, no se limita únicamente a dispositivos como computadores, tabletas, televisores inteligentes o teléfonos móviles, sino que también incluye accesorios que complementan la experiencia de uso. Entre ellos se destacan los auriculares, cuya función principal es ofrecer una calidad de sonido adecuada.

Contar con audífonos resulta esencial para quienes disfrutan escuchar música o ver videos, ya que permiten aislarse del ruido exterior y evitar interrupciones. También son fundamentales para quienes estudian o trabajan y necesitan mantener una comunicación clara y precisa.

No obstante, uno de los problemas más comunes es que, de manera repentina, el sonido solo se escuche en un lado. Esta situación puede generar estrés y dudas sobre si los audífonos están dañados de forma permanente o si se trata de una falla temporal.

Si el conector no entra completamente, está flojo o tiene polvo, la señal de audio puede no transmitirse bien. | Foto: Getty Images

De acuerdo con lo explicado por SoftZone, cuando los auriculares se conectan a un computador es necesario identificar si el inconveniente proviene del software o del hardware, pues de ello depende la solución más adecuada. En el caso del hardware, el origen puede estar en daños físicos como un cable en mal estado, un conector defectuoso o incluso un mal enrollado de los cables, además del contacto con líquidos.

En otras ocasiones, el problema no radica en los audífonos sino en el propio sistema. En equipos con Windows 10 o Windows 11, por ejemplo, pueden surgir fallos que limitan el sonido a un solo lado debido a diversas causas: controladores desactualizados, configuraciones erróneas o fallas internas del PC.

Tampoco todos los errores de sonido están relacionados con el sistema operativo. En muchos casos, la dificultad se encuentra en los mismos auriculares, especialmente cuando existe un fallo de conexión. Un mal contacto puede ser suficiente para que el audio no se reproduzca de manera adecuada.

Cuando se ha comprobado que los audífonos funcionan correctamente, lo más recomendable es revisar el conector. Una limpieza sencilla puede ser decisiva: con un isopo ligeramente humedecido en alcohol isopropílico es posible retirar la suciedad que impide el contacto adecuado. Este procedimiento, rápido y seguro, suele resolver la falla en cuestión de minutos.

El desgaste, los tirones o dobleces pueden romper los filamentos internos que llevan el sonido a uno de los auriculares. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Si funcionan mediante puerto USB, la recomendación es similar. Se aconseja probarlos en otro equipo para descartar problemas de compatibilidad y limpiar con cuidado el conector utilizando un bastoncillo con una mínima cantidad de alcohol, evitando siempre el exceso de líquido para no dañar los componentes internos.