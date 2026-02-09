Tecnología

Cómo pedirle a ChatGPT que convierta gratis una foto en caricatura según su profesión y gustos para compartir en redes sociales

En este tipo de dinámicas, es fundamental que los usuarios sean lo más descriptivos posible al realizar su solicitud al chatbot, ya que de esta manera se obtendrán resultados con mayor nivel de detalle.

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 1:13 p. m.
La tendencia de crear fotos caricaturescas se ha popularizado en los últimos días
La tendencia de crear fotos caricaturescas se ha popularizado en los últimos días

La llegada de la inteligencia artificial ha transformado profundamente las dinámicas de trabajo de los usuarios, ofreciendo alternativas para mejorar la productividad, optimizar el tiempo y facilitar múltiples tareas que contribuyen a un estilo de vida más eficiente.

Uno de los avances más significativos son los chatbots, herramientas automatizadas basadas en inteligencia artificial que permiten interactuar con sistemas y servicios de manera rápida, eficiente y personalizada. Estos recursos han cambiado la forma en que las personas acceden a la información y realizan sus actividades cotidianas.

Gracias a la inteligencia artificial, los chatbots pueden adaptarse a las preferencias del usuario, recordar elecciones anteriores, anticipar necesidades y ofrecer recomendaciones precisas. Esta capacidad de aprendizaje continuo hace que la comunicación sea más fluida y relevante, aumentando la satisfacción del usuario.

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar.
Plataformas como ChatGPT y Gemini permiten generar estas caricaturas. Foto: Getty Images

Más allá de su utilidad profesional, los usuarios también han encontrado en los chatbots una forma de sumarse a tendencias virales en redes sociales. Actualmente, estos sistemas no solo generan texto, sino que también pueden crear imágenes, como caricaturas personalizadas, un fenómeno que ha ganado popularidad en las últimas semanas.

Nueva función de ChatGPT: OpenAI usa inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios

La tendencia consiste en utilizar plataformas como ChatGPT o Gemini para transformar fotos reales en caricaturas. Estas imágenes se destacan por su parecido, contexto y estilo “tierno”, similar a animaciones clásicas. La moda combina el interés por la inteligencia artificial generativa con la demanda de contenido visual original para redes sociales, motivando a miles de usuarios a compartir sus creaciones y aumentar la visibilidad del fenómeno.

El proceso es sencillo y solo requiere de un prompt claro y detallado para que la IA pueda generar la imagen con precisión. Algunos ejemplos de instrucciones son:

  • “Transforma esta imagen en un retrato estilo cómic, con líneas negras definidas, sombras suaves y colores vivos. Exagera ligeramente los rasgos faciales para que se vea caricaturesco.”
  • “Crea una caricatura digital de esta foto, estilo moderno y minimalista, rasgos faciales suaves y exagerados, colores planos y vibrantes, sin fondo.”
  • “Convierte esta imagen en una caricatura divertida, estilo revista, con ojos grandes, sonrisa exagerada y expresión cómica. Soy periodista y me gusta el deporte.”

Para crear una caricatura personalizada con inteligencia artificial, primero se debe ingresar a plataformas que permitan la generación de imágenes, como ChatGPT o Gemini. Iniciar sesión es recomendable, ya que la IA puede aprovechar interacciones previas para mejorar el resultado.

Los usuarios pueden solicitar a ChatGPT o Gemini la creación de una imagen tipo caricatura basada en su profesión, gustos y otros detalles personales.
Los usuarios pueden solicitar a ChatGPT o Gemini la creación de una imagen tipo caricatura basada en su profesión, gustos y otros detalles personales.

A continuación, se redacta un prompt básico y se adjunta la foto, preferiblemente en primer plano, bien iluminada y con los rasgos claramente visibles, lo que aumenta los detalles del dibujo. Si se quiere algo más auténtico, es útil proporcionar información sobre la profesión, área de trabajo, tareas y entorno del usuario, dado que esto ayuda a orientar correctamente la composición visual. También se debe definir el estilo de la caricatura, que puede ser más realista, caricaturesco, profesional o humorístico.

Finalmente, tras generar la imagen, se revisa el resultado y se realizan los ajustes necesarios antes de descargarla y compartirla en redes sociales como Instagram, X o Facebook.

