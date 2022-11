¿Cómo saber si alguien lo ha bloqueado de sus estados en WhatsApp?

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El usuario no tendrá que recurrir a aplicaciones externas y tendrá que implementar pasos muy sencillos.

Desde que WhatsApp comenzó a funcionar en 2009, la aplicación perteneciente a Meta se ha vuelto la app de mensajería instantánea más importante del mundo; según Hootsuite y We Are Social, WhatsApp cuenta con 2.000 millones de usuarios y se estima que para 2027 llegue a los 3.000 millones.

Como bien se sabe, los usuarios pueden compartir fotos, videos, enlaces y documentos. Asimismo, la aplicación permite compartir stickers y GIF animados.

Además, las constantes actualizaciones han hecho que la app tenga un sinfín de trucos, con el propósito de mejorar la experiencia del usuario en WhatsApp. Entre los mencionados trucos están ocultar la conexión ‘En línea’ o la palabra ‘Escribiendo’. De igual manera, el usuario puede activar el ‘Modo oscuro’.

No obstante, esta vez, los usuarios pueden saber quién los ha bloqueado de los estados de la aplicación y no precisamente por un truco, sino por un error entre WhatsApp Web y la versión móvil. En ese orden de ideas, cuando una persona bloquea a otra, ese usuario no podrá ver nada a través del teléfono; sin embargo, en la versión de escritorio se podrá ver con normalidad.

Así puede saber si alguien lo ha bloqueado de los estados

Ingresar a WhatsApp Web en el navegador de preferencia.

Vincular la cuenta escaneando el código QR.

Seleccionar la sección de estados de la versión de escritorio y móvil.

Ahora bien, la persona que no aparece en el móvil, pero sí en la versión de escritorio, es el usuario que lo ha bloqueado.

Los trucos de WhatsApp que en realidad son un engaño

Revisar chats de otro contacto sin acceder a su cuenta

Varios usuarios han encontrado en redes sociales y foros una serie de supuestos métodos que hacen posible revisar y tener una copia de respaldo con todas las conversaciones que un contacto tiene a través de la app.

Usualmente, estos hacks indican que, mediante la instalación de una aplicación especial será posible espiar todos los chats de una persona y también conocer en qué horas está más activo.

Sin embargo, se trata de una estrategia para incentivar la descarga de aplicaciones pagas y así lograr que el usuario gaste su dinero en un servicio que no cumple lo que promete.

Quitar el mensaje “para todos”, modificando la hora

Actualmente, WhatsApp ofrece un límite de tiempo, de una hora aproximadamente, para eliminar de manera definitiva un mensaje que fue publicado en una conversación individual o grupal. No obstante, según algunos foros, existe un medio para alterar esta regla y así poder borrar cualquier mensaje en el momento en que el usuario lo decida.

Supuestamente, la clave radica en alterar la hora del teléfono, pues de este modo la aplicación de mensajería instantánea no notará el paso del tiempo y por ende nunca se generaría el bloqueo para suprimir mensajes enviados a un chat.

Hay que aclarar que este truco es totalmente falso, pues alterar la hora en el reloj del celular no afecta el registro en los tiempos en que un mensaje es publicado en una conversación.

Modo incógnito para revisar historias, sin perder la capacidad de saber quién mira las propias

Hoy en día la app de mensajería instantánea cuenta con la función “Confirmación de lectura”, que al ser desactivada se impide que otras personas puedan ver sus estados y si han sido leídos los mensajes que envían a un chat.

No obstante, al deshabilitar dicha opción, el usuario también pierde la capacidad para conocer quiénes han revisado sus estados o si un contacto leyó el mensaje que compartió en una conversación.

Por esta razón, circula la versión en la que se afirma que al usar el ‘modo avión’ mientras se mantiene la confirmación de lectura activada es posible mirar los estados y chats, sin que otras personas noten las acciones del usuario.

Sin embargo, este método también es falso y el acudir al modo avión para impedir que otras personas noten que el usuario ha estado mirando sus estados es una vía que no ayudará para nada.