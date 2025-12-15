Con este simple clic, podrá lograr que su celular recupere velocidad y rendimiento en tan solo unos minutos

Tener un celular lento es uno de los problemas más comunes y frustrantes en la actualidad, especialmente porque estos dispositivos se han convertido en herramientas indispensables para la vida diaria. De ellos dependen tareas como realizar llamadas, recibir información, comunicarse por aplicaciones de mensajería y acceder a múltiples servicios digitales.

La lentitud del sistema puede manifestarse de distintas formas: aplicaciones que tardan más de lo habitual en cargar, demoras al ejecutar procesos o dificultades para acceder a ciertas herramientas del equipo. Todo esto afecta de manera directa la experiencia de uso y navegación del usuario.

Cuando esto ocurre, la reacción de la mayoría de las personas suele ser inmediata y casi automática. Antes de pensar en reparaciones técnicas o en cambiar de dispositivo, muchos optan por soluciones rápidas con la esperanza de devolverle agilidad al teléfono.

Aprenda cómo limpiar la memoria caché y agilizar su desempeño. | Foto: Getty Images

Una de las primeras acciones suele ser reiniciar el celular, ya que este proceso permite cerrar aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, liberar memoria temporal y detener procesos que pueden estar consumiendo recursos de forma excesiva. Para muchos usuarios, es la alternativa más sencilla y rápida para intentar solucionar el problema.

Sin embargo, esta no es la única ni la solución definitiva. Para evitar que la lentitud se repita, es necesario ir más allá. En muchos casos, el problema se debe a la acumulación de archivos basura que ocupan espacio de almacenamiento sin aportar ningún beneficio. Por esta razón, fuentes especializadas como Computer Hoy recomiendan realizar una limpieza profunda del software para prevenir que el móvil llegue a un punto crítico difícil de resolver.

El primer paso consiste en identificar las aplicaciones que más recursos consumen, como WhatsApp, Instagram o el navegador, especialmente aquellas que se utilizan a diario.

Uno de los principales responsables de este problema es la caché. Se trata de archivos temporales que, aunque deberían eliminarse de forma automática, pueden acumularse durante largos periodos y afectar la memoria, el procesador y el consumo de energía, provocando una notable disminución del rendimiento. Todas las aplicaciones, desde redes sociales hasta videojuegos, generan caché, y eliminarla puede mejorar significativamente el funcionamiento del dispositivo.

Limpiar la memoria caché mejora el rendimiento del celular. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para hacerlo correctamente, primero se debe ingresar a la opción de Configuración del celular y luego acceder al apartado de ‘Aplicaciones o Almacenamiento’, según el modelo del equipo. Allí se selecciona la aplicación que se desea optimizar y se entra en su información. Finalmente, basta con pulsar la opción ‘Limpiar datos’ y elegir ‘Borrar caché’, lo que permitirá eliminar los archivos temporales acumulados sin afectar la información personal de la app.