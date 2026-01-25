Ciencia

El cielo bíblico de Dios sí existiría y un científico de Harvard tendría su ubicación: el impresionante hallazgo que causa revuelo

Aunque durante mucho tiempo no hubo respuestas claras, recientemente surgió una teoría que propone una posible explicación sobre la ubicación del cielo.

Valentina Castañeda Sierra

25 de enero de 2026, 2:49 p. m.
La existencia de Dios ha sido motivo de debate durante siglos.
Durante décadas, la existencia de Dios ha sido objeto de debate. Las opiniones se dividen entre quienes creen y quienes no, lo que ha llevado a científicos y pensadores a estudiar a fondo las distintas teorías que rodean este enigmático tema.

Una de las mayores interrogantes está relacionada con la existencia del cielo, ese lugar que, según las creencias religiosas, sería el destino final del alma tras la muerte, también conocido como el “Reino de Dios”. Para millones de personas, el cielo representa un espacio de paz eterna, recompensa divina y reencuentro con los seres queridos.

Hasta ahora, esta pregunta parecía no tener una respuesta concreta. Sin embargo, recientemente se dio a conocer una teoría que podría cambiar la perspectiva sobre este asunto.

El Dr. Michael Guillén, científico y exprofesor de la Universidad de Harvard, propuso una hipótesis que combina conceptos de la física moderna con interpretaciones bíblicas para explicar la posible ubicación del cielo. Según su planteamiento, este lugar se encontraría más allá del llamado “Horizonte Cósmico”, una región del universo que resulta completamente inaccesible para la humanidad.

El científico y exprofesor de Harvard, Michael Guillén, planteó que el cielo podría estar ubicado más allá del llamado “Horizonte Cósmico”.
La teoría se apoya en los descubrimientos del astrónomo Edwin Hubble sobre la expansión constante del universo y en los postulados de Albert Einstein, que explican cómo las galaxias se alejan unas de otras a velocidades cada vez mayores.

El sistema solar tendría un destino final aterrador: la NASA revela nuevas imágenes sobre la posible muerte del Sol y de la Tierra

“En 1929, Edwin Hubble, abogado estadounidense convertido en astrónomo aficionado, descubrió que las galaxias se alejan rápidamente unas de otras como la metralla de una bomba. Hubble también descubrió que existe un patrón definido en cómo se alejan rápidamente: cuanto más arriba en el espacio se encuentra una galaxia —cuanto más lejos está de la Tierra—, más rápido se aleja de la Tierra y de todo lo demás. Se llama Ley de Hubble”, explicó en un artículo publicado en Fox News.

Según esta explicación, el Horizonte Cósmico es una frontera del universo ubicada a una distancia tan extrema que solo la luz puede alcanzarla. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, ningún objeto material puede viajar a esa velocidad, lo que hace imposible que los seres humanos lleguen hasta allí.

A partir de este punto, Guillén plantea la posibilidad de que el cielo se encuentre más allá de dicho horizonte. La cosmología moderna sostiene que podría existir un universo oculto más allá del Horizonte Cósmico, completamente inaccesible para nosotros. En ese límite, el tiempo deja de existir —no hay pasado, presente ni futuro—, aunque el espacio continúa, lo que abriría la puerta a realidades habitables únicamente para entidades inmateriales, como la luz.

Una de las preguntas más importantes dentro de este debate es si el cielo realmente existe.
Asimismo, el Horizonte Cósmico marca el límite de los objetos más antiguos que podemos observar, por lo que todo lo que se encuentre más allá sería anterior incluso al Big Bang y al inicio del universo observable.

Desde esta perspectiva, algunos planteamientos de la ciencia moderna permitirían especular que el cielo podría ubicarse más allá del universo visible, en concordancia con las descripciones bíblicas. Según el experto, se trataría de un lugar inaccesible para los seres humanos mientras viven, habitado por entidades atemporales e inmateriales, y concebido como la morada del creador del universo, anterior incluso a la propia creación.

