Sin embargo, no es un secreto que estos equipos son un objetivo frecuente de los ciberdelincuentes, quienes siempre están al acecho en busca de métodos para robar información. Las amenazas en línea a las que los usuarios están expuestos se han vuelto cada vez más sofisticadas, lo que ha dado lugar al desarrollo de diversas estrategias de engaño, algunas de las cuales son casi imperceptibles, lo que permite a los atacantes ejecutar sus delitos sin ser detectados.

Los ciberdelincuentes utilizan estrategias como el phishing para obtener información sensible. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes es el phishing , un fraude en línea en el que los atacantes buscan obtener información sensible, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos bancarios, haciéndose pasar por una entidad confiable. Esta táctica se ejecuta comúnmente a través de correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos que imitan a los originales.

No obstante, la solución no se limita únicamente al uso de estas herramientas. El conocimiento sobre cómo operan los ciberdelincuentes es esencial para reducir los riesgos. De nada sirve contar con medidas de protección si no se está informado ni alerta sobre los métodos empleados por los atacantes.