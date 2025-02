La estafa oculta a la hora de comprar el SOAT por internet: resultados en Google podrían ser devastadores para su cuenta bancaria

En los últimos años, las aseguradoras han enfrentado un problema creciente y tiene qué ver con el aumento de fraudes relacionados con la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) . Miles de conductores han denunciado ser víctimas de estafadores que, a través de páginas web falsas o intermediarios fraudulentos, les ofrecen pólizas que en realidad no tienen validez.

A pesar de los constantes llamados de alerta por parte de las entidades oficiales, ya que este año no es la primera vez que se presentan estos engaños, el número de afectados sigue en ascenso, lo que evidencia la urgencia de reforzar las estrategias de prevención y educación sobre la compra infalible de este seguro.

El SOAT es un requisito indispensable para todos los vehículos que circulan en el país, incluyendo motocicletas, y su propósito es garantizar la cobertura de gastos médicos en caso de accidentes de tránsito. Sin embargo, debido a la alta demanda y a la búsqueda de precios más bajos, muchas personas terminan siendo engañadas al adquirirlo en plataformas no autorizadas.

¿Cómo funciona la estafa?

Miles de conductores han denunciado ser víctimas de estafadores que, a través de páginas web falsas o intermediarios fraudulentos, les ofrecen pólizas que en realidad no tienen validez. | Foto: Getty Images

Por ejemplo, uno de los aspectos que suelen no tener en cuenta los conductos al momento de comprar este seguro para los vehículos, sea por el afán o el descuido, son los riesgos ocultos en los primeros resultados en el buscador, que no siempre provienen de fuentes confiables, ya que los estafadores aprovechan esto para posicionar páginas web con nombres que imitan a los de entidades reconocidas, añadiendo una letra o palabra extra en sus dominios para pasar desapercibidos.

De hecho, ESET , compañía de detección de amenazas, advirtió que este acto reflejo puede ser contraproducente si no se presta la atención necesaria, ya que pueden estar camuflados sitios falsos que se hacen pasar por legítimo.

De acuerdo con datos de Fasecolda , en 2023 se reportaron 5.267 casos de fraude, lo que deja ver un crecimiento de colombianos afectados por esta modalidad en comparación con los registrados en el 2022, que tan solo registró un 4.742. Sin contar que estas estafas han dejado pérdidas superiores a $2.650 millones, lo que pone en la mesa la necesidad de implementar medidas de protección más efectivas para que los usuarios no sigan cayendo en estas redes.

¿Cómo identificar una estafa al comprar el SOAT en Internet?

Además, los usuarios siempre deben verificar que la dirección web comience con https:// y que el sitio tenga un candado verde en la barra de direcciones, lo que indica que la conexión es segura. En el caso de recibir un correo electrónico, se debe comprobar que la dirección de envío corresponda a la empresa aseguradora y no a una cuenta genérica o sospechosa. También, recomiendan no hacer clic en enlaces dentro de correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados.