Esta es la forma correcta de utilizar la secadora y evitar que la ropa se encoja

El uso de la secadora se ha vuelto indispensable para muchas personas debido a que brinda comodidad y rapidez. Sin embargo, su uso incorrecto puede generar que la ropa se encoja y pierda su color.

Y esto ocurre, principalmente, por no comprender que las prendas necesitan ser tratadas de manera distinta, ya que todas no son iguales. En ese sentido, las telas como el algodón y la lana son “particularmente susceptibles” al encogimiento por la combinación de calor y movimiento dentro de la secadora, según señala Mabe.

Para evitar esto, es importante, en primer lugar, usar las configuraciones adecuadas de la secadora.

“La ropa de algodón se encoge en la secadora cuando se seca a altas temperaturas. Para evitar esto, es recomendable utilizar la configuración de secado en frío o bajo. Además, dividir la ropa por tipos de tela antes de secar puede prevenir daños”, destaca la empresa.

Otra recomendación es que se eviten los ciclos de lavado largos. Los cortos y a baja temperatura son considerados como “más seguros para la mayoría de las telas”. Por ello, es mejor sacar estas las prendas de la secadora “cuando aún estén ligeramente húmedas y dejarlas secar al aire”, agrega Mabe.

El uso de la secadora se ha vuelto indispensable en muchos hogares por su comodidad y rapidez. Sin embargo, su uso incorrecto puede generar que la ropa se encoja y pierda su color. | Foto: Getty Images

De igual manera, es clave preparar adecuadamente la ropa antes de colocarla en la secadora. Es importante “cerrar cremalleras, abotonar botones y voltear las prendas al revés para reducir el desgaste y el encogimiento”.

Adicionalmente, un aspecto que ayuda mucho es leer las etiquetas de la prenda, las cuales muchas veces informan sobre cuál es la forma adecuada de lavarse y secarse.

“Antes de meter cualquier prenda a la lavadora, revise las instrucciones en la etiqueta. Ponga especial atención a la temperatura recomendada del agua, el tipo de ciclo y las instrucciones de secado”, señala Whirlpool.

Una recomendación para evitar que la ropa se decolore al utilizar la secadora es elegir “un ciclo delicado con baja temperatura o la opción de secado al aire”.

“Esto ayuda a evitar que los colores se desgasten y que las fibras se estresen demasiado. Si quiere prevenir la exposición al sol, use un tendedero interior en lugar de colgar la ropa afuera”, subraya esta compañía.

El portal Hogaramanía también recomienda la utilización de suavizante para impedir que la ropa se encoja y se desgaste.