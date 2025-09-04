El truco efectivo para que la ropa no salga sucia, con manchas o malos olores de la lavadora

La lavadora se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible en la vida cotidiana, pues permite limpiar la ropa con rapidez y eficacia. Con el paso del tiempo, este aparato ha incorporado múltiples innovaciones y hoy se encuentra en diferentes modelos que ofrecen programas y funciones diseñados para aprovechar mejor tanto el agua como la energía.

Sin embargo, muchas personas pasan por alto una pieza clave: el cajetín. Basta con introducir detergente o suavizante y confiar en que la máquina haga su trabajo. Pero un detalle mínimo puede marcar la diferencia entre una colada impecable y una ropa mal lavada: la pestaña que incorporan algunos cajetines de determinadas lavadoras.

El cajetín de la lavadora es una pieza clave a la que casi nadie presta atención. | Foto: Getty Images

Aunque para muchos, esta herramienta puede resultan innecesaria, lo cierto es que podría ser esencial al momento de lavar ropa. De acuerdo con las declaraciones hechas por un usuario en redes sociales, identificada como @atrapatupadre, especializado en bricolaje, reformas y hogar, esta pestaña regula el uso de detergente líquido o en polvo y, si se coloca mal, puede impedir que el producto llegue correctamente al tambor.

¿Cuándo levantarla y cuándo no?

El funcionamiento es más simple de lo que parece. Cuando se utiliza detergente líquido, la pestaña debe permanecer en posición baja para que el producto se dosifique de forma adecuada durante el ciclo. En cambio, si se opta por detergente en polvo o grano, la pestaña tiene que estar levantada.

De no hacerlo, el detergente sólido se acumula en el compartimento, se atasca y no llega a disolverse del todo en el agua. El resultado: ropa con restos y sensación de que la lavadora no limpia bien.

Para lavar ropa se deben tener en cuenta algunas recomendaciones. | Foto: Getty Images

Consecuencias de un mal uso

Aunque pueda parecer un fallo de la máquina, la mayoría de los problemas se deben a no ajustar esta pestaña cuando la lavadora dispone de ella. Además de una limpieza deficiente, el exceso de producto retenido en el cajetín puede generar malos olores e incluso obstrucciones en la conducción del agua.

La solución, sin embargo, es tan fácil como revisar la pestaña antes de cada colada. En los modelos que la incorporan, ajustarla en función del detergente que se use garantiza que la ropa quede limpia y que el electrodoméstico funcione sin complicaciones. Un gesto mínimo que puede evitar frustraciones y alargar la vida útil de la lavadora.