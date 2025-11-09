Este es el esperado cambio que tendría el iPhone Air, ¿cuáles serían las nuevas características?

Tras el lanzamiento del teléfono inteligente más delgado que ha creado Apple, un experto en los productos de la manzana mordida aseguró que el iPhone Air, podría cambiar gran parte de su diseño interno, con el fin de darle apertura a una nueva cámara.

Según el conocido filtrador Digital Chat Station, quien se ha catalogado por ser experto en el desarrollo de los productos tecnológicos de la marca, el segundo modelo del iPhone Air está en desarrollo, con una esperada mejora en una de las partes más importantes del teléfono.

Desde los primeros rumores, se sospechaba que el iPhone 17 Air, tendría una sola cámara, sin embargo, los usuarios y seguidores de Apple querían una mejora en la parte de las cámaras traseras, algo que podría volverse realidad.

Iphone Air tendría una importante mejora en sus cámaras | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Según múltiples plataformas especializadas en esta materia, el iPhone Air que saldría en el año 2026 está en la etapa del proceso, donde la cámara puede ser uno de los cambios significativos, ya que Apple estaría considerando añadir una nueva lente y “evaluar la cámara principal de 48 MP + el ultra gran angular de 48 MP (si el nuevo teleobjetivo es bueno)“, dijo el experto.

De esta manera, el iPhone Air 18 traería una cámara extra a la que actualmente tiene, se trataría de una Fusión Ultra Wide de 48 MP, que se uniría a la ya existente, similar al diseño del iPhone 17 básico, según el portal MacRumors.

Como es bien sabido, el motivo inicial por el que no hay una segunda cámara en este primer teléfono ultradelgado presentado por Apple, es porque el smartphone integra diversas tecnologías en su parte superior, para maximizar el espacio de la batería.

Esto, según expertos, tendría que hacer que la marca tecnológica decida rediseñar considerablemente sus componentes internos para incorporar otra cámara, sin perder la esencia de teléfono ‘ultradelgado’.

El iPhone Air es uno de los productos más vendidos de la marca | Foto: Getty Images

Apple Insider reveló en un artículo al respecto que la plataforma requeriría modificaciones importantes para integrar otra cámara, sin embargo, es posible que se esté desarrollando esa posibilidad ya que estaría en marcha la posibilidad de otro teléfono delgado, que sería el iPhone Fold, que también contaría con dos cámaras.

Según el analista Ming-Chi Kuo, Apple lanzará un iPhone Air de segunda generación junto con el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y su primer iPhone plegable en la segunda mitad de 2026.

Cabe resaltar que Digital Chat Station tiene un buen historial de aciertos con los rumores de Apple.

IPhone Air | Foto: Anadolu via Getty Images