Expertos advierten qué hacer si lo llaman de números internacionales por WhatsApp

Expertos señalan que los contactos inesperados desde números internacionales suelen estar ligados a tácticas de engaño.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 1:57 a. m.
Analistas explican que responder números con prefijos foráneos podría abrir la puerta a intentos de fraude.
Las alertas se han encendido luego de que usuarios reportaran más llamadas desconocidas provenientes del exterior. | Foto: Getty Images / WhatsApp - Meta

Las llamadas que llegan a WhatsApp desde otros países, aunque a primera vista pueden parecer contactos legítimos, suelen esconder maniobras destinadas a engañar y obtener datos personales.

Según explicó Jorge Zeballos, director de ESET Perú, este tipo de llamadas está relacionado con tácticas de engaño que pueden adoptar distintas formas.

Los estafadores aprovechan números con códigos internacionales y se hacen pasar por supuestos agentes de servicios muy populares, entre ellos grandes comercios en línea o plataformas de contenido.

Cuál es la estrategia de usar números extranjeros

De acuerdo con ESET, quienes realizan estas llamadas se aprovechan de la confianza que generan las marcas conocidas, ya que suelen presentarse como supuestos colaboradores de plataformas populares, tiendas virtuales o servicios de video, y utilizan códigos internacionales para dificultar el rastreo del origen real del mensaje.

Muchas de estas comunicaciones prometen trabajos sencillos con ganancias rápidas o solicitan datos privados.

Las promesas de empleos fáciles y solicitudes de información privada son parte de las tácticas más usadas en estas comunicaciones sospechosas.
Según informes recientes, los estafadores usan códigos internacionales y se hacen pasar por colaboradores de servicios populares para acercarse a sus víctimas. | Foto: Getty Images

Detrás de esa conversación se esconden métodos que van desde pedir reseñas falsas hasta intentar obtener claves bancarias para efectuar transacciones sin autorización.

Los estafadores recurren a mecanismos sofisticados, como videollamadas, que buscan suplantar identidades o capturar imágenes, voz o archivos personales.

Contexto: Recibir este mensaje en WhatsApp podría ser el inicio de una millonaria estafa; si le llega, evite abrirlo y elimínelo de inmediato

Los prefijos que suelen ser más usados para este tipo de estafas

Existen diferentes prefijos que suelen ser utilizado en estos tipos de ataques, han señalado investigadores en los cuales se encuentran:

  • +255 (Tanzania)
  • +249 (Sudán)
  • +95 (Birmania)
  • +685 (Samoa Occidental)
  • +27 (Sudáfrica)
  • +263 (Zimbabue)
Entre los códigos detectados en estos casos están los de Birmania, Samoa Occidental y Sudáfrica, según reportes recientes.
Códigos telefónicos de países como Tanzania, Sudán o Zimbabue figuran entre los más utilizados en estas maniobras. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Expertos recomiendan no contestar ni devolver llamadas desde números desconocidos con prefijos internacionales si no se espera comunicación del exterior, pues esto podría ser un método para comprobar que el número está en funcionamiento y continuar con nuevos intentos de estafa.

También sugieren evitar abrir todo tipo de enlaces enviados por remitentes que se vean sospechosos y por supuesto nunca entregar datos financieros, documentos personales o fotografías.

