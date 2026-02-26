Fallas en Bancolombia: ¿qué pasó con la plataforma y cuándo se restablecerá el servicio?

Este jueves 26 de febrero, Bancolombia reportó fallas en su plataforma para dispositivos móviles. La entidad había informado previamente que se realizaría una suspensión programada durante la noche del miércoles 25 de febrero. No obstante, los inconvenientes se prolongaron y continúan afectando a los usuarios.

“El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública”, informó la institución sobre los problemas que permanecen en sus canales digitales.

Los inconvenientes se prolongaron y continúan afectando a los usuarios. Foto: Getty Images

Muchos usuarios se preguntan por qué las fallas han persistido. Al respecto, Bancolombia señaló que los inconvenientes son consecuencia de un proceso de evolución tecnológica previamente programado, el cual hace parte de uno de los planes de modernización más profundos en la historia de la entidad.

“Ese proceso no salió como debía. Nuestro proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas. Al identificar que el mantenimiento no estaba cumpliendo con lo esperado, decidimos reversarlo. Sin embargo, la complejidad técnica hizo que el restablecimiento total de los servicios tomara mucho más tiempo del previsto, afectando de manera real a ustedes nuestros clientes personas y empresas", se lee en un comunicado emitido por la entidad.

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Además, en el mismo comunicado la entidad aclaró y reiteró que la situación no está relacionada con un ataque informático. Bancolombia aseguró que los recursos y los datos de sus clientes permanecieron protegidos en todo momento y que la seguridad de la información continúa siendo su principal prioridad.

“Queremos ser absolutamente claros: No fue un ciberataque. El dinero y la información de todos nuestros clientes siempre estuvieron y están seguros. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad”, precisó Bancolombia en el comunicado.

La aplicación del banco ha estado sin funcionar durante un gran tiempo Foto: Foto SEMANA

Por el momento, las personas podrán transferir dinero a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia, además de retiros en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios.

También se pueden realizar pagos con tarjetas débito, tanto físicas como virtuales. No obstante, en compras presenciales solo está habilitado el pago sin contacto para montos de hasta $300.000. Para valores superiores, es necesario utilizar el chip en el datáfono, es decir, insertar o deslizar la tarjeta en el dispositivo.

Por ahora, Bancolombia no ha definido una hora exacta para concluir el mantenimiento. La entidad indicó que publicará reportes cada dos horas mientras avanza el proceso iniciado la noche anterior.