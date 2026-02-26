Tecnología

Fallas en Bancolombia: ¿qué pasó con la plataforma y cuándo se restablecerá el servicio?

Muchos usuarios se preguntan por qué las fallas han continuado, generando afectaciones entre los clientes de la entidad.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
26 de febrero de 2026, 8:36 a. m.
La entidad estará reportando a sus usuarios cada dos horas sobre el restablecimiento del sistema.
La entidad estará reportando a sus usuarios cada dos horas sobre el restablecimiento del sistema. Foto: Fotomontaje Semana/Getty

Este jueves 26 de febrero, Bancolombia reportó fallas en su plataforma para dispositivos móviles. La entidad había informado previamente que se realizaría una suspensión programada durante la noche del miércoles 25 de febrero. No obstante, los inconvenientes se prolongaron y continúan afectando a los usuarios.

El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública”, informó la institución sobre los problemas que permanecen en sus canales digitales.

Si el táctil del celular se daña, esto puede afectar significativamente la funcionalidad del dispositivo.
Los inconvenientes se prolongaron y continúan afectando a los usuarios. Foto: Getty Images

Muchos usuarios se preguntan por qué las fallas han persistido. Al respecto, Bancolombia señaló que los inconvenientes son consecuencia de un proceso de evolución tecnológica previamente programado, el cual hace parte de uno de los planes de modernización más profundos en la historia de la entidad.

“Ese proceso no salió como debía. Nuestro proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas. Al identificar que el mantenimiento no estaba cumpliendo con lo esperado, decidimos reversarlo. Sin embargo, la complejidad técnica hizo que el restablecimiento total de los servicios tomara mucho más tiempo del previsto, afectando de manera real a ustedes nuestros clientes personas y empresas", se lee en un comunicado emitido por la entidad.

Tecnología

Si tiene alguna de estas aplicaciones en el celular, desinstálela ahora mismo o podrían vaciar sus cuentas bancarias en segundos

Tecnología

Venus podría no estar enfriándose: un nuevo estudio sorprende a la comunidad científica tras el primer mapa térmico del planeta

Tecnología

Su televisor podría estar espiándolo: la opción que debería desactivar de inmediato para proteger la privacidad en casa

Tecnología

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

Tecnología

NASA confirma falla técnica que aplaza el esperado e histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna

Tecnología

Starlink, disponible en los celulares: así puede acceder gratis a una conexión estable y sin interrupciones

Tecnología

Algo se retuerce bajo el hielo: científicos revelan qué se oculta en las profundidades heladas de Groenlandia

Empresas

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Macroeconomía

Vuelve y juega: Bancolombia registra fallas en sus servicios. “Estamos frente a un nuevo escenario desafiante”

Macroeconomía

SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Además, en el mismo comunicado la entidad aclaró y reiteró que la situación no está relacionada con un ataque informático. Bancolombia aseguró que los recursos y los datos de sus clientes permanecieron protegidos en todo momento y que la seguridad de la información continúa siendo su principal prioridad.

“Queremos ser absolutamente claros: No fue un ciberataque. El dinero y la información de todos nuestros clientes siempre estuvieron y están seguros. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad”, precisó Bancolombia en el comunicado.

La aplicación del banco estuvo sin funcionar durante un gran tiempo
La aplicación del banco ha estado sin funcionar durante un gran tiempo Foto: Foto SEMANA

Por el momento, las personas podrán transferir dinero a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia, además de retiros en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios.

También se pueden realizar pagos con tarjetas débito, tanto físicas como virtuales. No obstante, en compras presenciales solo está habilitado el pago sin contacto para montos de hasta $300.000. Para valores superiores, es necesario utilizar el chip en el datáfono, es decir, insertar o deslizar la tarjeta en el dispositivo.

Por ahora, Bancolombia no ha definido una hora exacta para concluir el mantenimiento. La entidad indicó que publicará reportes cada dos horas mientras avanza el proceso iniciado la noche anterior.

Más de Tecnología

Los expertos recomiendan a los usuarios verificar antes de descargar cualquier aplicación que encuentran.

Si tiene alguna de estas aplicaciones en el celular, desinstálela ahora mismo o podrían vaciar sus cuentas bancarias en segundos

Un equipo internacional elaboró el primer mapa completo que mide cómo el planeta libera su energía interna.

Venus podría no estar enfriándose: un nuevo estudio sorprende a la comunidad científica tras el primer mapa térmico del planeta

No puede ingresar a Netflix: soluciones inmediatas para restaurar el acceso.

Su televisor podría estar espiándolo: la opción que debería desactivar de inmediato para proteger la privacidad en casa

Los usuarios pueden ser víctimas de fraudes mientras retiran dinero en el cajero.

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

Un ensayo exitoso permitió avanzar hacia el esperado despegue.

NASA confirma falla técnica que aplaza el esperado e histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna

Es posible acceder a este beneficio para tener acceso al internet satelital.

Starlink, disponible en los celulares: así puede acceder gratis a una conexión estable y sin interrupciones

El glaciar Russell, en el oeste de Groenlandia, una de las salidas visibles de la vasta capa de hielo cuyo interior aún guarda procesos poco comprendidos.

Algo se retuerce bajo el hielo: científicos revelan qué se oculta en las profundidades heladas de Groenlandia

El fraude en línea se ha convertido en un problema de alcance mundial, debido al creciente número de personas afectadas por el delito informático.

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: su cuenta de Instagram podría ser hackeada en segundos con solo hacer clic

Por qué tu celular Android puede advertirte sobre algunas redes wifi.

Si se quedó sin internet, antes de conectarse a una nueva red wifi, preste atención a este mensaje para evitar ser hackeado

Noticias Destacadas