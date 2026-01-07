Tecnología

Foto de Maduro detenido resultó siendo falsa y su creador habló: “Todos estaban desesperados por publicar la fotografía del arresto”

Ian Weber confirmó que recurrió a Nano Banana Pro, una herramienta para generar imágenes del chatbot Gemini de Google.

Redacción Tecnología
7 de enero de 2026, 8:53 p. m.
La foto que Ian Weber publicó, sobre la captura de Nicolás Maduro, y que él mismo confirmó que la hizo con IA
La foto que Ian Weber publicó, sobre la captura de Nicolás Maduro, y que él mismo confirmó que la hizo con IA Foto: @_alex_joshua

Una imagen creada con IA del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, flanqueado por militares estadounidenses, se convirtió en una de las fotografías más viralizadas poco después de que Donald Trump anunciara la captura: “Nunca esperé esto”, dice su creador a la AFP.

La imagen mostró a un Maduro más joven junto a dos militares estadounidenses y se replicó millones de veces en las redes sociales después de que Washington realizara un poderoso operativo para capturar al líder venezolano y a su esposa Cilia Flores, el 3 de enero de 2026, en Caracas. Y luego lo trasladara a una prisión en Nueva York, la denominada capital del mundo.

Muchas publicaciones indicaron que era la primera fotografía de Maduro bajo custodia.

Pero el usuario que publicó la imagen, que se llama Ian Weber y se presenta como un “entusiasta de videoarte con IA” en sus redes sociales, dijo en entrevista con la AFP que utilizó Nano Banana Pro, una herramienta para generar imágenes del chatbot Gemini de Google.

“Nunca esperé esto, que se convertiría en la fotografía más compartida en el mundo”, dijo el martes en un intercambio de mensajes a través de X, donde su cuenta tiene poco menos de un centenar de seguidores.

Cuando se conoció la noticia, Weber dio al chatbot una indicación simple, recortó la marca de agua de Gemini y publicó el resultado en X unos 20 minutos después de que el presidente Donald Trump anunciara la captura en su red Truth Social.

“Solo quería ver si una cuenta de X que tenía apenas 78 seguidores en el momento podía hacer que una fotografía se volviera viral orgánicamente”, explicó Weber.

“Nunca tuve la intención de afirmar que era la primera fotografía de Maduro detenido”, añadió.

Cuentas de figuras públicas tergiversaron la imagen y rápidamente se difundieron versiones aún más manipuladas.

“Fue ahí cuando la avalancha comenzó”, dijo Weber. “De pronto, todos estaban desesperados por publicar la primera fotografía del arresto”.

La AFP y otras agencias de verificación observaron que Gemini indicaba que contenía una marca de agua invisible propia de la IA de Google.

La fotografía falsa siguió publicándose incluso después de que Trump divulgara la imagen de Maduro a bordo de un buque naval de Estados Unidos con otra vestimenta y gafas opacas que le cubrían los ojos.

Con información de AFP

La foto que Ian Weber publicó, sobre la captura de Nicolás Maduro, y que él mismo confirmó que la hizo con IA

