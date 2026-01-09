Google anuncia nuevas funciones para Gemini, ¿cuáles son?

Google anunció nuevas funciones de Gemini, su inteligencia artificial, en Gmail para convertirlo en un asistente personal y gestionar la bandeja de entrada de este servicio de correo electrónico.

En un comunicado en su blog, la compañía ha explicado las actualizaciones que llegarán a su correo electrónico y que estarán disponibles para los 3.000 millones de personas que usan este servicio en todo el mundo.

Una de ellas es ‘AI Inbox’, una nueva vista en Gmail que no sustituye a la tradicional, sino que filtra los correos más importantes para resaltar las tareas pendientes y ayuda al usuario a ponerse al día con un informe personalizado. Por ejemplo, una factura que vence mañana aparecerá al usuario en primer lugar.

Otra novedad es ‘AI Overviews’, que facilita encontrar información rápidamente. Basta con describir la búsqueda en una barra actualizada y aparecerá un resumen útil basado exclusivamente en la información de la cuenta de Gmail. Por ejemplo, el usuario puede buscar “¿Quién fue el fontanero que me dio un presupuesto para la reforma del baño el año pasado?”, y Gemini ofrecerá una serie de respuestas basadas en correos electrónicos.

Google también ha incorporado la corrección de textos (Proofread), una función de refinamiento de escritura asistida por inteligencia artificial (IA) que ayuda a pulir los correos con mejoras avanzadas. La función mejora la gramática, la elección de palabras, la concisión, el tono (como cambiar de voz pasiva a activa) y la estructura de las frases.

En esta línea se encuentran las respuestas sugeridas con personalizacion (Suggested Repplies), una actualización de las Smart Replies. Ahora Gmail utilizará el contexto de la conversación para ofrecer respuestas relevantes para coincidir con el tono y estilo del usuario.

La nueva función ‘Ayúdame a escribir’ (Help Me Write), utiliza la IA para ayudar a redactar correos a partir de un único prompt. Por ejemplo: “Ayúdame a escribir un correo para informar a mi jefe sobre el estado de un informe”.

Todas las novedades ya están disponibles en Estados Unidos para los usuarios de Gmail, así como los suscriptores de Google AI Pro y Ultra. Por el momento únicamente estará en inglés, aunque la empresa ha matizado que en los próximos meses se extenderá a más idiomas y regiones.

Recientemente, se dio a conocer que la aplicación de Gemini puede detectar si un video ha sido creado con IA, aunque por ahora solo reconoce aquellos generados con la tecnología de Google. Ante un vídeo de origen dudoso, los usuarios pueden utilizar la aplicación móvil para consultar si está hecho con IA.

Gemini buscará la presencia de SynthID, una herramienta de Google que introduce una marca de agua invisible directamente en los píxeles de cada cuadro de vídeo cuando la IA participa en su creación.

Esta marca es imperceptible para el ojo humano, pero Gemini puede detectarla tanto en las pistas de audio como en las visuales. Si encuentra coincidencias, la aplicación informa sobre los segmentos que contienen elementos generados por IA.

Para ello, la app permite cargar archivos de vídeo de hasta 100 MB y 90 segundos de duración, según indica el blog oficial de Google, y por el momento solo identifica contenido generado con la IA de la compañía.

