Tecnología

Google anuncia nuevas funciones para Gemini, ¿cuáles son?

La compañía explicó que las actualizaciones llegarán al correo electrónico.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 9:05 p. m.
En un comunicado en su blog, la compañía ha explicado las actualizaciones que llegarán a su correo electrónico y que estarán disponibles para los 3.000 millones de personas que usan este servicio en todo el mundo.
En un comunicado en su blog, la compañía ha explicado las actualizaciones que llegarán a su correo electrónico y que estarán disponibles para los 3.000 millones de personas que usan este servicio en todo el mundo. Foto: Getty Images

Google anunció nuevas funciones de Gemini, su inteligencia artificial, en Gmail para convertirlo en un asistente personal y gestionar la bandeja de entrada de este servicio de correo electrónico.

En un comunicado en su blog, la compañía ha explicado las actualizaciones que llegarán a su correo electrónico y que estarán disponibles para los 3.000 millones de personas que usan este servicio en todo el mundo.

Una de ellas es ‘AI Inbox’, una nueva vista en Gmail que no sustituye a la tradicional, sino que filtra los correos más importantes para resaltar las tareas pendientes y ayuda al usuario a ponerse al día con un informe personalizado. Por ejemplo, una factura que vence mañana aparecerá al usuario en primer lugar.

Gemini 3 Flash: el nuevo modelo gratuito de Google que combina razonamiento avanzado, velocidad y eficiencia

Otra novedad es ‘AI Overviews’, que facilita encontrar información rápidamente. Basta con describir la búsqueda en una barra actualizada y aparecerá un resumen útil basado exclusivamente en la información de la cuenta de Gmail. Por ejemplo, el usuario puede buscar “¿Quién fue el fontanero que me dio un presupuesto para la reforma del baño el año pasado?”, y Gemini ofrecerá una serie de respuestas basadas en correos electrónicos.

Tecnología

League of Legends arranca 2026 con fuerza: así es la Temporada 1 del videojuego más esperado

Tecnología

YouTube anuncia cambios con nueva actualización, ¿qué pasará con los Shorts?

Tecnología

Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

Tecnología

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Tecnología

La función de WhatsApp que permite ocultar conversaciones sin dejar rastro: así funciona el “modo chat secreto”

Tecnología

Así funciona el MEMC, la función del televisor que mejora la imagen al ver películas

Tecnología

¿Fin del mundo en 2026? Una ecuación matemática creada en 1960 revela una posible fecha

Tecnología

Foto de Maduro detenido resultó siendo falsa y su creador habló: “Todos estaban desesperados por publicar la fotografía del arresto”

Tecnología

Gemini lanza nueva función que permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial: así puede hacerlo

Tecnología

10 mejores rituales para la buena suerte en Navidad, según ChatGPT y Gemini

En un movimiento estratégico, Google ha presentado Gemini Live, una versión de su asistente de IA que ofrece interacciones en español, ampliando sus capacidades para usuarios hispanohablantes.
Google anunció nuevas funciones de Gemini, su inteligencia artificial, en Gmail para convertirlo en un asistente personal y gestionar la bandeja de entrada de este servicio de correo electrónico. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google también ha incorporado la corrección de textos (Proofread), una función de refinamiento de escritura asistida por inteligencia artificial (IA) que ayuda a pulir los correos con mejoras avanzadas. La función mejora la gramática, la elección de palabras, la concisión, el tono (como cambiar de voz pasiva a activa) y la estructura de las frases.

En esta línea se encuentran las respuestas sugeridas con personalizacion (Suggested Repplies), una actualización de las Smart Replies. Ahora Gmail utilizará el contexto de la conversación para ofrecer respuestas relevantes para coincidir con el tono y estilo del usuario.

Deep Think 3 es una realidad: así funciona el modelo con el que Google quiere revolucionar la inteligencia artificial

La nueva función ‘Ayúdame a escribir’ (Help Me Write), utiliza la IA para ayudar a redactar correos a partir de un único prompt. Por ejemplo: “Ayúdame a escribir un correo para informar a mi jefe sobre el estado de un informe”.

Todas las novedades ya están disponibles en Estados Unidos para los usuarios de Gmail, así como los suscriptores de Google AI Pro y Ultra. Por el momento únicamente estará en inglés, aunque la empresa ha matizado que en los próximos meses se extenderá a más idiomas y regiones.

Gemini lanza nueva función que permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial

Recientemente, se dio a conocer que la aplicación de Gemini puede detectar si un video ha sido creado con IA, aunque por ahora solo reconoce aquellos generados con la tecnología de Google. Ante un vídeo de origen dudoso, los usuarios pueden utilizar la aplicación móvil para consultar si está hecho con IA.

Gemini buscará la presencia de SynthID, una herramienta de Google que introduce una marca de agua invisible directamente en los píxeles de cada cuadro de vídeo cuando la IA participa en su creación.

Los chatbots impulsados por inteligencia artificial representan uno de los mayores avances tecnológicos recientes. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta marca es imperceptible para el ojo humano, pero Gemini puede detectarla tanto en las pistas de audio como en las visuales. Si encuentra coincidencias, la aplicación informa sobre los segmentos que contienen elementos generados por IA.

Para ello, la app permite cargar archivos de vídeo de hasta 100 MB y 90 segundos de duración, según indica el blog oficial de Google, y por el momento solo identifica contenido generado con la IA de la compañía.

*Con información de Europa Press

VER MÁS

GeminiGoogle

Más de Tecnología

El inicio del año trae una etapa marcada por ajustes visuales y nuevas dinámicas en League of Legends.

League of Legends arranca 2026 con fuerza: así es la Temporada 1 del videojuego más esperado

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

YouTube anuncia cambios con nueva actualización, ¿qué pasará con los Shorts?

Una historia marcada por decisiones, exploración y conflicto llegará pronto al ecosistema de Sony.

Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

Una transmisión especial marcará el inicio del calendario de presentaciones de Xbox en 2026.

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Google anuncia nuevas funciones para Gemini, ¿cuáles son?

Esta función permite ocultar sus conversaciones a su pareja.

La función de WhatsApp que permite ocultar conversaciones sin dejar rastro: así funciona el “modo chat secreto”

Las aplicaciones almacenan caché para cargar más rápidamente.

Así funciona el MEMC, la función del televisor que mejora la imagen al ver películas

Fin del mundo.

¿Fin del mundo en 2026? Una ecuación matemática creada en 1960 revela una posible fecha

La aplicación puso a disposición una herramienta clave que permite evitar que personas desconocidas agreguen a los usuarios a grupos.

El truco definitivo de WhatsApp para que nadie lo agregue a grupos sin su permiso

x

Grok, la IA de Elon Musk, bajo la lupa: X toma medidas tras la generación de imágenes prohibidas, incluso de menores

Noticias Destacadas