La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

OpenAI ha presentado ‘OpenAI Education for Countries’ (Educación para los países), una iniciativa con la que pretende frenar la brecha digital entre países introduciendo herramientas con inteligencia artificial (IA) enfocadas al ámbito educativo en colegios y universidades.

Este programa llega como un avance de ‘OpenAI for Countries’, presentado en mayo, con el que la compañía busca “apoyar a los países de todo el mundo para desarrollar una IA basada en principios democráticos”.

La compañía responsable de ChatGPT ha destacado el papel de la IA en el futuro, basándose en un estudio elaborado por el World Economic Forum, que afirma que cerca del 40 por ciento de las competencias básicas de los trabajos actuales cambiarán en 2030 por la irrupción de la inteligencia artificial. Gracias a la incorporación de herramientas basadas en IA en el sistema educativo, estos países podrán preparar mejor a las nuevas generaciones.

OpenAI ha explicado que, con ‘OpenAI Education for Countries’ trabajará de forma conjunta con gobiernos e instituciones con el fin de personalizar el aprendizaje, reducir la carga administrativa y apoyar la formación laboral de los estudiantes en materia de IA.

El programa tiene varios puntos clave, como ha detallado en un comunicado. El primero es el acceso a herramientas como ‘ChatGPT Edu’, ‘GPT-5.2’, ‘modo estudio’ o ‘canvas’. También abarca investigaciones sobre cómo la IA puede reforzar el aprendizaje y afecta a la productividad de los docentes. Además, OpenAI ofrecerá certificaciones a través de la ‘OpenAI Academy’.

La compañía responsable de ChatGPT ha destacado el papel de la IA en el futuro. Foto: VCG via Getty Images

Estonia, Grecia, Italia, Jordania, Kazajistán, Eslovaquia, Trinidad y Tobago y Emiratos Árabes Unidos son los primeros países en los que se implementará ‘OpenAI Education for Countries’. De hecho, herramientas como ‘ChatGPT Edu’ ya se está utilizando en escuelas e institutos de Estonia, llegando a más de 30.000 estudiantes, profesores e investigadores.

La ministra de Educación griega, Sofia Zacharaki, ha calificado el uso de este tipo de tecnología como “un paso significativo hacia el futuro”. “Estamos empoderando a los profesores, ampliando las oportunidades para los jóvenes y preparándolos para prosperar en un mundo que evoluciona rápidamente”, ha afirmado.

“Esta cooperación respalda nuestro próximo Marco Nacional de Competencias en IA para Profesores y refleja nuestro compromiso a largo plazo con un sistema educativo moderno e innovador”, ha destacado por su parte el ministro de Educación eslovaco, Tomas Drucker.

El ministro de Administración Pública e Inteligencia Artificial de Trinidad y Tobago, Dominic Smith, ha señalado igualmente la importancia de este tipo de iniciativas en “países pequeños”: “Estamos demostrando que los países pequeños pueden ser pioneros en el uso responsable de la inteligencia artificial y abrir un futuro más inclusivo, innovador y lleno de oportunidades para nuestra población”.

OpenAI ha anunciado que a lo largo de este año se dará a conocer otra tanda de países en los que se implementará ‘OpenAI Education for Countries’.

*Con información de Europa Press