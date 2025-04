La opción de seguridad que debe activar en WhatsApp para evitar que sus chats ‘comprometedores’ sean espiados

Cabe resaltar que los archivos multimedia de los chats restringidos no pueden ser guardados, a menos que se desactive esta función. No obstante, las llamadas de los contactos cuyos chats estén restringidos no serán bloqueadas. Si un usuario realiza una copia de seguridad de WhatsApp y la restaura en un nuevo dispositivo, los chats bajo esta configuración permanecerán inalterados, pero será necesario contar con la autenticación del dispositivo para acceder a ellos.