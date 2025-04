Evite ser víctima de estafas: qué hacer si recibe un código de verificación de WhatsApp que no ha solicitado

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el mundo, gracias a su interfaz intuitiva y a la variedad de funciones que facilita la comunicación cotidiana. La plataforma permite mantener interacciones tanto personales como profesionales, lo que la convierte en un canal ideal para el intercambio de información sensible, y, al mismo tiempo, en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp permite aplicar ciertos estilos a los mensajes de forma muy sencilla. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este mecanismo de seguridad busca impedir accesos no autorizados y reducir los riesgos de suplantación de identidad o secuestro de cuentas. Sin embargo, recibir este código sin haberlo solicitado podría indicar que un tercero está intentando ingresar desde otro dispositivo.

En tales casos, expertos en ciberseguridad recomiendan no compartir el código bajo ninguna circunstancia. Los atacantes suelen recurrir a técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por contactos conocidos o incluso por representantes de WhatsApp, para persuadir a la víctima de entregar dicha clave. Al hacerlo, los delincuentes obtienen el control total de la cuenta, con acceso a conversaciones, archivos y la lista de contactos.

La recomendación principal es ignorar el mensaje que contiene el código de verificación y no ingresarlo en ningún dispositivo. Mientras no se introduzca, la cuenta permanecerá protegida y no se podrá completar ningún intento de acceso externo.