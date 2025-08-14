La práctica función en la que Instagram trabaja para beneficiar a quienes comparten gustos en común

Las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida cotidiana de las personas, permitiendo la interacción con su entorno, el intercambio de contenido y la exposición de su estilo de vida. Entre las plataformas más destacadas se encuentran Facebook, WhatsApp ―como principal servicio de mensajería― e Instagram.

La popularidad de estas aplicaciones radica en su capacidad para conectar a personas de todo el mundo. Solo es necesario contar con un teléfono o una computadora, así como una conexión a internet confiable, para aprovechar al máximo sus funcionalidades.

Desde su lanzamiento en 2010, Instagram ha experimentado una constante evolución. A medida que avanzan las tendencias, la plataforma ha lanzado actualizaciones periódicas con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, haciéndola más personalizada, completa y digital.

En este contexto, una de las innovaciones que ha causado gran impacto es la integración de herramientas de inteligencia artificial, como Meta AI, un chatbot dinámico que facilita la interacción. Esta herramienta puede utilizarse para una variedad de tareas, tales como la generación de texto, resolver preguntas simples, generar ideas creativas e incluso crear imágenes.

Esta evolución refleja el interés de la compañía en seguir respondiendo a las necesidades de los usuarios. Recientemente, se ha dado a conocer que Instagram está trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios descubrir si comparten intereses con otras personas en la red. Denominada “Picks”, esta herramienta ofrecerá la posibilidad de elegir entre una variedad de temas de interés, como música, libros, videojuegos e incluso títulos específicos.

Según explicó el especialista en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi en un mensaje publicado en X, el objetivo de “Picks” es facilitar la conexión entre personas con pasatiempos similares. Por el momento, esta función se encuentra en fase de prototipo interno, según confirmaron fuentes de Instagram a TechCrunch, aunque no se han proporcionado más detalles sobre su implementación.

¿Cómo acceder a las nuevas funciones de Instagram?

Cada vez que Instagram lanza una nueva característica, es común que se despliegue de manera gradual, lo que significa que no todos los usuarios podrán acceder a ella de inmediato. En ocasiones, las nuevas funciones están disponibles solo en ciertos países o en dispositivos específicos.

También puede ser necesario que el usuario realice ciertos ajustes, como asegurarse de tener instalada la versión más reciente de la aplicación, lo cual se puede verificar en las tiendas de aplicaciones correspondientes (App Store o Play Store).

Además, algunas funcionalidades pueden lanzarse en fases o en programas beta dirigidos a un grupo selecto de usuarios. Para aquellos interesados en probar las nuevas herramientas antes de su lanzamiento oficial, Instagram ofrece la opción de unirse a su programa beta. Esta iniciativa permite acceder a las características más recientes antes de que estén disponibles para el público general.