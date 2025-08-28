Suscribirse

Tecnología

¿Las fotos que toma con su iPhone quedan borrosas? Así puede configurar la cámara para mejorar la calidad

Apple explica la forma correcta de ajustar este importante elemento, que muchos no saben aprovechar la máximo.

Redacción Tecnología
28 de agosto de 2025, 3:52 p. m.
El iPhone tiene una cámara potente que permite tomar fotos y videos de alta calidad.
El iPhone tiene una cámara potente que permite tomar fotos y videos de alta calidad | Foto: Getty Images

El uso de un teléfono móvil es, en general, sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados para aprovechar todas sus funcionalidades. Aunque muchos usuarios consideran que los dispositivos iPhone pueden resultar complejos debido a su sistema operativo, en realidad su manejo es más intuitivo de lo que parece.

Estos dispositivos cuentan con una interfaz amigable, diseñada para adaptarse a las necesidades particulares de cada persona. Entre sus principales características destaca la posibilidad de personalización, que incluye desde los íconos de las aplicaciones y los widgets, hasta el centro de control y las notificaciones, entre otros elementos.

No obstante, uno de los principales atractivos de estos equipos es la cámara. Muchas personas eligen un iPhone motivados por su calidad fotográfica, pero al utilizarla pueden no obtener los resultados esperados, generalmente debido a una configuración incorrecta. Por esta razón, resulta fundamental conocer cómo ajustar adecuadamente este elemento para capturar los mejores recuerdos, ya sea en fotografía o en video.

Tomar fotografías con el celular en medio de un concierto es una tarea difícil.
Tomar fotografías con el celular en medio de un concierto es una tarea difícil. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el Centro de Ayuda oficial de Apple, es posible acceder a configuraciones avanzadas que permiten tomar fotos más rápidamente, aplicar mejoras personalizadas y visualizar contenido que se encuentra fuera del encuadre de la cámara.

Contexto: Su televisor Smart TV ya no durará ‘años’ en cargar las aplicaciones, expertos anuncian un cambio revolucionario

Uno de los primeros aspectos a revisar es la resolución, que por defecto suele estar configurada en 24 MP, pero puede modificarse según las preferencias del usuario. Para ello, es necesario ingresar en ‘Ajustes’ > ‘Cámara’ > ‘Formatos’ > ‘Modo de foto’, y seleccionar entre 12 MP o 24 MP.

En caso de desear una resolución de 48 MP, deben seguirse los mismos pasos, con la diferencia de que es necesario activar la opción ‘Control de ProRAW’ y resolución, dependiendo del modelo de iPhone.

Apple explica: “En el iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, una vez que se activa el ‘Control de ProRAW’ y resolución, se puede elegir el formato predeterminado”.

Para realizar esta configuración, debe seleccionarse la opción ‘Formato predeterminado’ y escoger el formato deseado. Luego, al abrir la aplicación ‘Cámara’, se puede utilizar el interruptor ubicado en la parte superior de la pantalla para activar o desactivar el formato seleccionado. Si se mantiene presionado el interruptor, se podrá cambiar fácilmente a otro formato disponible.

El aumento en los aranceles por parte de Donald Trump podría afectar el precio de los iPhone.
La cámara del iPhone tiene herramientas que muchas personas no conocen o no usan bien. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En los modelos mencionados, también se puede personalizar tanto la cámara principal como la cámara denominada ‘Fusion’, mediante las guías oficiales tituladas ‘Personalizar’.

Contexto: Si su celular no suena al recibir llamadas, haga este pequeño ajuste para repararlo en minutos

Finalmente, otro ajuste relevante es la visualización de contenido fuera del encuadre. En los dispositivos compatibles, esta función permite mostrar en la vista previa de la cámara lo que se encuentra fuera del cuadro actual, ofreciendo así una referencia de lo que podría capturarse con otro lente de mayor campo visual. Esta función viene activada de forma predeterminada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

2. Famosa marca de carros retira más de 355.000 camionetas en EE.UU. por riesgo de accidentes

3. Marco Rubio está negociando sumar a más países para despliegue militar en el Caribe, pero descarta hacerlo con esta nación

4. ¿Se cayó el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes? Así va el proceso

5. “Regresaba del trabajo y me disparó”: sobreviviente de tiroteo a manos de su ex en Miami-Dade cuenta su milagro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

iPhoneCámara AppleCelular

Noticias Destacadas

El iPhone tiene una cámara potente que permite tomar fotos y videos de alta calidad.

¿Las fotos que toma con su iPhone quedan borrosas? Así puede configurar la cámara para mejorar la calidad

Redacción Tecnología
El oxígeno fue clave para el surgimiento de la vida compleja, la habitabilidad planetaria y la formación de recursos naturales como minerales y petróleo.

La historia de la Tierra: un nuevo estudio revela cómo pasó de ser un planeta inhabitable a uno lleno de vida

Redacción Tecnología
Las llamadas telefónicas son las más usadas para estafar a los usuarios.

Si al contestar una llamada escucha esta misteriosa voz, cuelgue de inmediato para no ser víctima de un peligroso fraude bancario

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.