¿Las fotos que toma con su iPhone quedan borrosas? Así puede configurar la cámara para mejorar la calidad

El uso de un teléfono móvil es, en general, sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados para aprovechar todas sus funcionalidades. Aunque muchos usuarios consideran que los dispositivos iPhone pueden resultar complejos debido a su sistema operativo, en realidad su manejo es más intuitivo de lo que parece.

Estos dispositivos cuentan con una interfaz amigable, diseñada para adaptarse a las necesidades particulares de cada persona. Entre sus principales características destaca la posibilidad de personalización, que incluye desde los íconos de las aplicaciones y los widgets, hasta el centro de control y las notificaciones, entre otros elementos.

No obstante, uno de los principales atractivos de estos equipos es la cámara. Muchas personas eligen un iPhone motivados por su calidad fotográfica, pero al utilizarla pueden no obtener los resultados esperados, generalmente debido a una configuración incorrecta. Por esta razón, resulta fundamental conocer cómo ajustar adecuadamente este elemento para capturar los mejores recuerdos, ya sea en fotografía o en video.

Tomar fotografías con el celular en medio de un concierto es una tarea difícil. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el Centro de Ayuda oficial de Apple, es posible acceder a configuraciones avanzadas que permiten tomar fotos más rápidamente, aplicar mejoras personalizadas y visualizar contenido que se encuentra fuera del encuadre de la cámara.

Uno de los primeros aspectos a revisar es la resolución, que por defecto suele estar configurada en 24 MP, pero puede modificarse según las preferencias del usuario. Para ello, es necesario ingresar en ‘Ajustes’ > ‘Cámara’ > ‘Formatos’ > ‘Modo de foto’, y seleccionar entre 12 MP o 24 MP.

En caso de desear una resolución de 48 MP, deben seguirse los mismos pasos, con la diferencia de que es necesario activar la opción ‘Control de ProRAW’ y resolución, dependiendo del modelo de iPhone.

Apple explica: “En el iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, una vez que se activa el ‘Control de ProRAW’ y resolución, se puede elegir el formato predeterminado”.

Para realizar esta configuración, debe seleccionarse la opción ‘Formato predeterminado’ y escoger el formato deseado. Luego, al abrir la aplicación ‘Cámara’, se puede utilizar el interruptor ubicado en la parte superior de la pantalla para activar o desactivar el formato seleccionado. Si se mantiene presionado el interruptor, se podrá cambiar fácilmente a otro formato disponible.

La cámara del iPhone tiene herramientas que muchas personas no conocen o no usan bien. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En los modelos mencionados, también se puede personalizar tanto la cámara principal como la cámara denominada ‘Fusion’, mediante las guías oficiales tituladas ‘Personalizar’.